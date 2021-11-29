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Медведев — об ужине с Джоковичем: «Думаю, во время турнира мы не будем этого делать»

Медведев оценил вероятность ужина с Джоковичем на Кубке Дэвиса
10:22
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможном ужине с сербом Новаком Джоковичем на Кубке Дэвиса.

На турнире сборная России и Сербии вышли в 1/4 финала.

«Думаю, во время турнира мы не будем этого делать. Но в другой день — посмотрим», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Благодаря победе пары Андрей Рублев — Аслан Карацев на Испанией сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, где сыграет с командой Швеции.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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