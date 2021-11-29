Российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможном ужине с сербом Новаком Джоковичем на Кубке Дэвиса.

На турнире сборная России и Сербии вышли в 1/4 финала.

«Думаю, во время турнира мы не будем этого делать. Но в другой день — посмотрим», — сказал Медведев на пресс-конференции.