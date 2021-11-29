Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу в паре с Андреем Рублевым над испанцами Фелисиано Лопесом и Марселем Гранольерсом в Мадриде (4:6, 6:2, 6:4).

«Спасибо всем, кто пришел поддержать... Испанию (смеется). Атмосфера была очень хорошей», — сказал игрок в интервью на корте.

Благодаря победе пары Рублев — Карацев сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса-2021, где сыграет с командой Швеции.