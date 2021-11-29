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Карацев — о выходе в 1/4 Кубка Дэвиса: «Спасибо всем, кто пришел поддержать... Испанию»

09:39
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Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу в паре с Андреем Рублевым над испанцами Фелисиано Лопесом и Марселем Гранольерсом в Мадриде (4:6, 6:2, 6:4).

«Спасибо всем, кто пришел поддержать... Испанию (смеется). Атмосфера была очень хорошей», — сказал игрок в интервью на корте.

Благодаря победе пары Рублев — Карацев сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса-2021, где сыграет с командой Швеции.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/maisonpq/status/1465108774818127872?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора
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