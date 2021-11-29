Карацев — о выходе в 1/4 Кубка Дэвиса: «Спасибо всем, кто пришел поддержать... Испанию»
09:39
Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу в паре с Андреем Рублевым над испанцами Фелисиано Лопесом и Марселем Гранольерсом в Мадриде (4:6, 6:2, 6:4).
«Спасибо всем, кто пришел поддержать... Испанию (смеется). Атмосфера была очень хорошей», — сказал игрок в интервью на корте.
Благодаря победе пары Рублев — Карацев сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса-2021, где сыграет с командой Швеции.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/maisonpq/status/1465108774818127872?s=20
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю