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«Всех поздравляю, это колоссальный успех». Губерниев о победе России в Кубке Дэвиса

Губерниев назвал победу сборной России в Кубке Дэвиса колоссальным успехом
22:14
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу сборной России по теннису в Кубке Дэвиса-2021. 5 декабря в финале турнира россияне выиграли у Хорватии (2:0).

«Это великая победа, как у девчонок победа в Кубке Федерации, поэтому, конечно, следим, болеем. У нас великолепное поколение. После того, как ушли и Сафин, и Кафельников, и Давыденко, казалось, что ждать долго, но мы дождались. Ребята — подлинные молодцы, красавцы. Хочу сказать, что командный турнир в теннисе — это как эстафета в биатлоне или лыжах, когда победа имеет колоссальное значение для страны. Всех поздравляю, это колоссальный успех», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Сборная России стала чемпионом Кубка Дэвиса впервые за 15 лет. Всего национальная теннисная команда выигрывала турнир три раза.

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