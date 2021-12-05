Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу сборной России в Кубке Дэвиса-2021. 5 декабря в финале турнира россияне выиграли у Хорватии (2:0).

«Из теннисных соревнований Кубок Дэвиса одно из немногих, которое считается любительским, когда играют за страну. Когда играет команда, то это Олимпиада и Кубок Дэвиса. Всегда в этой ситуации болеешь даже сильнее. Бывали у нас фееричные, прям для кино, матчи в Кубке Дэвиса еще во времена Ельцина», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Светлана Журова высказалась о своих впечатлениях от выступления сборной России на Кубке Дэвиса.

«В теннисе это единственное, когда все по-настоящему за страну. В других турнирах мы не всегда болеем за своих, если нам нравятся теннисисты других стран. За такие выступления, как на Кубке Дэвиса, всегда большая гордость за ребят. Последние 2 года мужская команда прибавила и стабильно демонстрирует свою силу. Искренне поздравляю, молодцы», — добавила Журова.

Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса в третий раз в своей истории.