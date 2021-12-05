Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу сборной России на Кубке Дэвиса. 5 декабря в финале турнира россияне выиграли у Хорватии (2:0).

«Наши теннисисты большие молодцы! Они показали полный профессионализм. Любая победа сборной России — прекрасная новость. Я наслышана о мастерстве Даниила Медведева. Когда команда побеждает, нельзя выделять какого-то игрока. Каждый человек — это боевая единица. Если кто-то сделает промах, может пойти цепная реакция. А здесь каждый сыграл на самом топе», — сказала Хоркина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса в третий раз в своей истории.