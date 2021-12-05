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Медведев обыграл Чилича и принес России победу над Хорватией в финале Кубка Дэвиса

21:34
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Сборная России по теннису стала победителем Кубка Дэвиса 2021 года. В финале россияне обыграли Хорватию — 2:0.

Решающее очко своей команде принес Даниил Медведев. Он обыграл хорвата Марина Чилича — 7:6 (9:7), 6:2.

Игра продолжалась один час и 29 минут. Медведев сделал восемь эйсов при двух двойных ошибка и двух реализованных брейк-пойнтах. У его соперника восемь эйсов и один брейк-пойнт.

Ранее Андрей Рублев обыграл хорвата Борну Гойо — 6:4, 7:6 (7:5). Парный матч проводится не будет.

Сборная России выиграла Кубок Дэвиса в третий раз в своей истории. В финале россияне играли шесть раз.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал (Мадрид)

Россия — Хорватия — 2:0

Даниил Медведев — Марин Чилич — 7:6 (9:7), 6:2

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Материалы сюжета: Кубок Дэвиса 2021, Россия — результаты и обзоры матчей, главные новости, Медведев, Рублев, сетка и соперники