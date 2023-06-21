«Он умный, а вокруг идиоты, или ему не хватает денег?» За что ненавидят Джоковича?

Несмотря на мировую популярность, сербский теннисист — чемпион не только по титулам, но и по хейту среди звезд.

В спорте, как и любой индустрии развлечений, главных героев любят. Великих актеров, певцов, спортсменов. Даже когда идет эпоха их гегемонии. Обожали Усэйна Болта. Мир восторгался Майклом Фелпсом, несмотря на весь его богатый на тараканов внутренний мир. Даже Михаэль Шумахер — суперпротиворечивый персонаж, но и его не хейтили так, как... Новака Джоковича.

Возможно, это спортсмен с самым высоким антирейтингом среди всех мировых звезд спорта. Свидетельство тому — хотя бы великое число подборок на YouTube (в том числе 20-минутные) под названием «За что все ненавидят Джоковича». Хотя именно Джокович является одной из самых непосредственных звезд в теннисе. Это он, пробегая по парку, увидел женщину с тяжелыми чемоданами — и помог их донести. Это он в перерывах берет зонтик у стоящих рядом мальчиков и девочек, подающих мячи, и сажает их рядом, угощая напитками и фруктами. Это он талантливо пародировал Федерера, Надаля, Шарапову и других. Он шоумен в полном смысле этого слова, но все равно сталкивается с диким хейтом. Почему?

Джокович — одна из немногих звезд, кто очень нехотя подстраивается под мировую конъюнктуру. Тут, кстати, тоже можно вспомнить автогонки — нынешний лидер «Формулы-1» Макс Ферстаппен тоже начинал с оскорблений типа «грязный монгол», тычков и предъяв соперникам. Но со временем стал дипломатичнее и спокойнее. Новак, конечно, тоже научился говорить красивые и правильные слова и делать реверансы. Но в ключевых вопросах не отступает.

Происхождение

Как бы мы ни абстрагировались от национальных стереотипов, Джокович другой по сравнению с теми, кто большую часть времени правил в теннисе до него. Когда мы говорим об особенностях мировоззрения китайцев или японцев, это не вызывает сомнений. Новак, может, географически ближе западному миру, но воспитывался людьми из Югославии, в детстве пережил бомбардировки и войну, и, к примеру, вопрос Косово для него остался принципиальным до сих пор. Оттуда как минимум его отец.

Все началось еще в 2008-м, когда Джокович в статусе восходящей звезды ездил к детям в Косово — и уже критиковался за это в западных СМИ. Недавнюю надпись «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие!» на камере «Ролан Гаррос» раскритиковал почти весь политический истеблишмент — от министра спорта Франции до крупных западных СМИ типа ВВС и CNN, которые назвали заявление «спорным». Хотя оно просто в духе Конституции Сербии.

«Вы можете себе представить, чтобы в какой-нибудь стране одна из основных ее частей заявила о желании отделиться и сделала это? Как бы вы себя почувствовали? У нас хотят разрушить нашу историю, нашу религию — все, что у нас есть», — говорил молодой 21-летний Новак после первой победы на турнире «Большого шлема» в Австралии в 2008-м.

— Я рос в Сербии в 1990-е годы в эпоху нескольких войн, это было сложное время. В нашей стране действовало эмбарго, и мы были вынуждены стоять в очередях за хлебом, молоком, водой, за вещами первой необходимости. Такие обстоятельства делают людей сильнее и амбициознее, чем бы они ни занимались, — еще одна ценностная цитата героя.

Наконец, подлила масла в огонь фотография отца Джоковича с сербами в футболках с Z на Australian Open.

Антиваксерство

Серьезный аргумент, особенно для западного общества, которое в пик коронавируса страдало массовой нозофобией — боязнь заболеть даже стала модной. И именно в этот момент публичное лицо и символ одного из самых важных мировых видов спорта с рекламой уважаемых брендов на кортах объявляет, что не собирается вакцинироваться.

Из-за этого он готов был пострадать. Джоковича из-за отсутствия прививки скандально депортировали из Австралии, он пропускал турниры в США. Серьезную роль сыграла организация турнира Adria в июне 2020 года в хорватском Задаре, где «с подачи» Джоковича произошла вспышка заболевания. Тогда теннисное сообщество перемывало кости теннисисту, припоминая ему шумную вечеринку и футбольный матч на турнире в Белграде, многолюдные промо-мероприятия, объятия и поцелуи, а также полные трибуны на турнире. Интернет-пользователи желали ему «сдохнуть». Отметился и румын, экс-первая ракетка мира Илие Настасе:

— Вот что происходит, когда Джокович считает, что вокруг одни идиоты, а он умный, — отметил бывший первый номер мужского рейтинга. — Если ты не хочешь соблюдать правила, приходится платить. Зачем Джоковичу этот турнир? Ему не хватало денег? Он не мог сыграть с кем-то один на один?

«Ковидная» волна хейта была настолько мощной, что вступился даже победитель турниров «Большого шлема» и бывший директор Australian Open Пол Макнами, сказавший: «То, как к Джоковичу относятся в англо-саксонской прессе, очень напоминает мне ситуацию Моники Селеш на «Уимблдоне» 1992 года. Его пытаются выбить из равновесия любой ценой».

Британский след

Сейчас немногие помнят, что в своей молодости серб мог сменить спортивное гражданство на британское. Но в итоге отказался, причем британский теннис он и критиковал:

— В Великобритании дети избалованы. Если условия идеальные и есть все что пожелаешь, то не поймешь подлинный смысл тенниса и не будешь работать так прилежно, как нужно. Не жаждешь успеха, потому что все приносят на блюдечке. Я начал зарабатывать достаточно, чтобы позволить себе путешествовать с тренером, и решил: «Какого черта?» Я горжусь тем, что я серб, и не хотел все портить только потому, что в другой стране условия лучше. Если бы я играл за Великобританию, конечно, я играл бы так же, как за свою страну, но в душе я бы никогда не чувствовал себя своим, — говорил Джокович.

Возможно, британцы слегка обиделись на такой подход и на то, как семья Джоковичей долго мучила неизвестностью их федерацию. Британская пресса, которая любит найти жертву и точно в нее бить на протяжении годов, обвиняла Джоковича даже в увольнении президента ATP, британца Криса Кермода. А поскольку британскую прессу по миру читать легче и удобнее всего, то и создалось ощущение, что Ноле на Западе не любят.

Повлияла наверняка на настроения «англосаксонской» (по выражению Макнами) прессы история на US Open, когда серба дисквалифицировали за случайный удар мячом в линейную судью. Серб тут же побежал извиняться, но это не помогло ему избежать наказания.

Но, как ни крути, победы затмевают ненависть. И после того, как Джокович стал величайшим по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (23), хейтерам неизбежно придется замолчать. Не факт, что надолго. Ведь Новаку в любом случае предстоит долгая карьера под микроскопом вне спорта, и там каждый неверный шаг будет раздуваться еще сильнее.