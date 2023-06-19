Медведев напугал, но избежал травмы. Россиянин одержал первую победу в сезоне на траве

В стартовом матче турнира в Галле Даниил, несмотря на болезненное падение, обыграл Маркоса Гирона.

ATP 500. Галле. Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Маркос Гирон (США) — 6:4, 6:3

Даниил Медведев с победы начал турнир ATP 500 в Галле, впервые выиграв в травяном сезоне-2023. В первом круге россиянин, вновь начавший отращивать бородку и усики, переиграл в двух партиях американца Маркоса Гирона, сделав три брейка и не отдав ни одной своей подачи. Хотя понятно, что на траве ему еще есть куда прибавлять.

Маркос Гирон. Фото Global Look Press

Подготовка к Уимблдону

Если в прошлом году Медведев прекрасно знал, что не сыграет на Уимблдоне и особо не экономил силы во время предшествовавшего этому турниру короткого травяного сезона, то сейчас наверняка расставил приоритеты иначе. Тем более ранее стало известно, что британскую визу Даниил получил, а значит, препятствий для игры на травяном «Большом шлеме» у него нет. С другой стороны, одних тренировок на данном покрытии перед Уимблдоном ему может не хватить, для уверенности хорошо бы выиграть как минимум несколько матчей.

В нидерландском Хертогенбоше на прошлой неделе сделать это не удалось — в стартовой встрече (второго круга) Даниил, выиграв первый сет, уступил французу Адриану Маннарино. Причем на фоне не самой идеальной игры бросал ракетку и предъявлял претензии судье на вышке за его «внимательность». Как бы то ни было, ничего страшного не произошло — россиянин еще после вылета на «Ролан Гаррос» заявлял, что в Хертогенбоше ему, образно выражаясь, можно выпустить пар после вылета с Открытого чемпионата Франции и настроиться на траву, а вот к более важному турниру в Галле неплохо бы подойти во всеоружии.

В прошлом году в Галле в ранге первой ракетки мира Медведев добрался до финала, уступив там 1:6, 4:6 поляку Хуберту Хуркачу. На сей раз он вновь получил первый номер «посева», пусть и занимает в рейтинге ATP третье место. Дело в том, что лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович до Уимблдона традиционно на траве не играет, а второй в мире испанец Карлос Алькарас выбрал для травяного дебюта в сезоне-2023 турнир аналогичной категории ATP 500 в Лондоне. Хотя состав в Галле все равно собрался серьезный — в основной сетке сразу четверо теннисистов топ-10. Помимо Медведева это финалист 2021 года еще один россиянин Андрей Рублев, а также грек Стефанос Циципас и итальянец Янник Синнер. Кстати, Рублев попал в верхнюю половину сетки к Медведеву, а значит, российское дерби может состояться уже в полуфинале.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Отыгрывая брейк-пойнты

Если в Хертогенбоше Даниил начал свои выступления только в прошлый четверг, со второго круга, то в Галле от первого круга он, как и все остальные «сеяные», не был освобожден. Поэтому вышел в стартовом матче на корт уже в понедельник. Соперник с точки зрения опыта игры на траве был не столь опасный, как Маннарино. Но все же Маркоса Гирона тоже нельзя назвать мальчиком для битья: 29-летний теннисист входит в топ-60, в прошлом году завоевал свой первый титул ATP, на недавнем «Ролан Гаррос» добрался до третьего круга, а в прошлом году на Уимблдоне выбил на старте не кого-нибудь, а восходящую звезду из Дании Хольгера Руне. Однако в начале года на Australian Open Даниил Маркоса, можно сказать, не заметил, разгромив его 6:0, 6:1, 6:2. В еще одной очной встрече в 2020-м в Цинциннати Медведев победил Гирона 6:4, 6:4.

Первый сет матча в Галле россиянин также выиграл 6:4, причем не без доли везения. В дебюте встречи американец два гейма на своей подаче взял под ноль (в одном из розыгрышей Даниилу не помог даже эффектный твинер), в то время как в стартовом гейме на подаче Медведева заработал брейк-пойнт, пусть реализовать его не сумел. Однако при 2:2 Даниил заметно лучше заиграл на приеме, а Маркос допустил несколько ошибок и со второго брейк-пойнта подачу отдал.

Почти сразу же, после перехода, Даниил заставил крепко занервничать своих поклонников — рванув за укороченным, он поскользнулся и, пытаясь не подвернуть ногу, рухнул на траву спиной. После чего еще некоторое время лежал на газоне, ощутимо морщась. К счастью, обошлось. Медведев встал, продолжил подавать, вновь отыграл брейк-пойнт, пусть и благодаря везению — Гирон из выгодной позиции послал в этом важнейшем розыгрыше мяч в аут по длине и взял-таки гейм. Вскоре он взял и сет, причем точку в партии поставил пятым эйсом.

Во второй партии равенство сохранялось чуть дольше, до счета 3:3, причем у американца в шестом гейме был брейк-пойнт. Медведев спасся, после чего сразу взял подачу соперника. И Гирон совсем расклеился, проиграв восемь из девяти розыгрышей в концовке. Таким образом, Даниил прошел во второй круг, где его ждет матч с сербом Ласло Джере. Что же касается качества игры, то можно отметить всего одну-единственную невынужденную ошибку от Даниила за всю встречу при 19 виннерсах. Неплохо работала подача (девять эйсов при одной двойной), глубина ударов с задней линии была неплоха, да и у сетки он играл достойно. Правда, укороченные получались не всегда, а порой Даниил действовал слишком пассивно, но все поправимо.