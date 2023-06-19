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Медведев напугал, но избежал травмы. Россиянин одержал первую победу в сезоне на траве

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото AFP
Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Теннисист Маркос Гирон.
Маркос Гирон.
Фото Global Look Press
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В стартовом матче турнира в Галле Даниил, несмотря на болезненное падение, обыграл Маркоса Гирона.

ATP 500. Галле. Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 1) — Маркос Гирон (США) — 6:4, 6:3

Даниил Медведев с победы начал турнир ATP 500 в Галле, впервые выиграв в травяном сезоне-2023. В первом круге россиянин, вновь начавший отращивать бородку и усики, переиграл в двух партиях американца Маркоса Гирона, сделав три брейка и не отдав ни одной своей подачи. Хотя понятно, что на траве ему еще есть куда прибавлять.

Теннисист Маркос Гирон.
Маркос Гирон.
Фото Global Look Press

Подготовка к Уимблдону

Если в прошлом году Медведев прекрасно знал, что не сыграет на Уимблдоне и особо не экономил силы во время предшествовавшего этому турниру короткого травяного сезона, то сейчас наверняка расставил приоритеты иначе. Тем более ранее стало известно, что британскую визу Даниил получил, а значит, препятствий для игры на травяном «Большом шлеме» у него нет. С другой стороны, одних тренировок на данном покрытии перед Уимблдоном ему может не хватить, для уверенности хорошо бы выиграть как минимум несколько матчей.

Даниил Медведев (слева) и&nbsp;Новак Джокович. Джокович уже сейчас лучший теннисист всех времен. Как Медведеву достичь его уровня?

В нидерландском Хертогенбоше на прошлой неделе сделать это не удалось — в стартовой встрече (второго круга) Даниил, выиграв первый сет, уступил французу Адриану Маннарино. Причем на фоне не самой идеальной игры бросал ракетку и предъявлял претензии судье на вышке за его «внимательность». Как бы то ни было, ничего страшного не произошло — россиянин еще после вылета на «Ролан Гаррос» заявлял, что в Хертогенбоше ему, образно выражаясь, можно выпустить пар после вылета с Открытого чемпионата Франции и настроиться на траву, а вот к более важному турниру в Галле неплохо бы подойти во всеоружии.

В прошлом году в Галле в ранге первой ракетки мира Медведев добрался до финала, уступив там 1:6, 4:6 поляку Хуберту Хуркачу. На сей раз он вновь получил первый номер «посева», пусть и занимает в рейтинге ATP третье место. Дело в том, что лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович до Уимблдона традиционно на траве не играет, а второй в мире испанец Карлос Алькарас выбрал для травяного дебюта в сезоне-2023 турнир аналогичной категории ATP 500 в Лондоне. Хотя состав в Галле все равно собрался серьезный — в основной сетке сразу четверо теннисистов топ-10. Помимо Медведева это финалист 2021 года еще один россиянин Андрей Рублев, а также грек Стефанос Циципас и итальянец Янник Синнер. Кстати, Рублев попал в верхнюю половину сетки к Медведеву, а значит, российское дерби может состояться уже в полуфинале.

Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Отыгрывая брейк-пойнты

Если в Хертогенбоше Даниил начал свои выступления только в прошлый четверг, со второго круга, то в Галле от первого круга он, как и все остальные «сеяные», не был освобожден. Поэтому вышел в стартовом матче на корт уже в понедельник. Соперник с точки зрения опыта игры на траве был не столь опасный, как Маннарино. Но все же Маркоса Гирона тоже нельзя назвать мальчиком для битья: 29-летний теннисист входит в топ-60, в прошлом году завоевал свой первый титул ATP, на недавнем «Ролан Гаррос» добрался до третьего круга, а в прошлом году на Уимблдоне выбил на старте не кого-нибудь, а восходящую звезду из Дании Хольгера Руне. Однако в начале года на Australian Open Даниил Маркоса, можно сказать, не заметил, разгромив его 6:0, 6:1, 6:2. В еще одной очной встрече в 2020-м в Цинциннати Медведев победил Гирона 6:4, 6:4.

Первый сет матча в Галле россиянин также выиграл 6:4, причем не без доли везения. В дебюте встречи американец два гейма на своей подаче взял под ноль (в одном из розыгрышей Даниилу не помог даже эффектный твинер), в то время как в стартовом гейме на подаче Медведева заработал брейк-пойнт, пусть реализовать его не сумел. Однако при 2:2 Даниил заметно лучше заиграл на приеме, а Маркос допустил несколько ошибок и со второго брейк-пойнта подачу отдал.

Даниил Медведев. Медведева привели в бешенство! Россиянин со скандалом проиграл первый матч в сезоне на траве

Почти сразу же, после перехода, Даниил заставил крепко занервничать своих поклонников — рванув за укороченным, он поскользнулся и, пытаясь не подвернуть ногу, рухнул на траву спиной. После чего еще некоторое время лежал на газоне, ощутимо морщась. К счастью, обошлось. Медведев встал, продолжил подавать, вновь отыграл брейк-пойнт, пусть и благодаря везению — Гирон из выгодной позиции послал в этом важнейшем розыгрыше мяч в аут по длине и взял-таки гейм. Вскоре он взял и сет, причем точку в партии поставил пятым эйсом.

Во второй партии равенство сохранялось чуть дольше, до счета 3:3, причем у американца в шестом гейме был брейк-пойнт. Медведев спасся, после чего сразу взял подачу соперника. И Гирон совсем расклеился, проиграв восемь из девяти розыгрышей в концовке. Таким образом, Даниил прошел во второй круг, где его ждет матч с сербом Ласло Джере. Что же касается качества игры, то можно отметить всего одну-единственную невынужденную ошибку от Даниила за всю встречу при 19 виннерсах. Неплохо работала подача (девять эйсов при одной двойной), глубина ударов с задней линии была неплоха, да и у сетки он играл достойно. Правда, укороченные получались не всегда, а порой Даниил действовал слишком пассивно, но все поправимо.

Теннис
Даниил Медведев
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