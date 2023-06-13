Ушла из нефтянки, стала лицом бренда купальников, старше мужа и прекрасно выглядит: чем известна жена Джоковича

Елена Джокович — модель, мама и муза звезды тенниса.

Новак Джокович победил в финале «Ролан Гаррос» норвежца Каспера Рууда и завоевал 23-й титул на «Больших шлемах». Он опередил по этому показателю испанца Рафаэля Надаля.

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Одной из первых Джоковича поздравила его супруга Елена. Новак признался, что во всех завоеванных им титулах большая заслуга его жены.

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В Париж Елена приехала болеть за супруга с группой поддержки — сыном и дочкой.

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Стефан родился в 2014 году, его сестра Тара — три года спустя. Супруги Джокович долгое время старались не выкладывать фотографии своих детей. Но в Париже они устроили настоящую совместную фотосессию.

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Елена Ристич, как и ее знаменитый муж, родилась в Белграде. Она почти на год старше Новака. Их роман начался в спортивной школе в столице Сербии, где молодые люди учились и занимались теннисом.

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В 2005 году Елена закончила спортивную карьеру и уехала учиться экономике и менеджменту в престижный университет Милана. Начинающий карьеру Джокович разъезжал по турнирам. Пара редко встречалась, но обстоятельства только укрепляли их отношения.

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Елена старалась ездить на турниры, на которых выступал Джокович., привлекая внимание фотографов своими яркими эмоциями на трибуне.

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Пара старалась вместе проводить время и на светских мероприятиях.

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Несколько раз они прошлись по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля.

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Узами брака Елена и Новак связали себя в 2014 году. На их свадьбе в прибрежном черногорском городке Свети-Стефана присутствовало сто самых близких людей.

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Елена ушла с работы из нефтяной компании и все свое время стала уделять детям и знаменитому мужу.

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Ее экономическое образование помогает активно развиваться благотворительному фонду Джоковича, который финансирует образование малоимущих талантливых детей из Сербии и других стран.

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В свободное время Елена любит совершать пешие походы. Много времени уделяет физкультуре и остается в потрясающей форме. Неслучайно несколько лет назад она стала лицом одного из брендов нижнего белья и купальников.