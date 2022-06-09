Медведев успешно начал травяной сезон. Его сопернику пришлось сыграть два матча за день

В первой партии россиянин ушел со счета 2:5 и отыграл три сетбола.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 648 130 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Жиль Симон (Франция, Q) — 7:5, 6:4

Даниил Медведев с понедельника вернется на первую строчку рейтинга ATP, но вот на самом «любимом» покрытии россиянина стартовать ему пришлось уже в четверг. Медведев отправился в голландский Хертонгенбош, вероятно для того, чтобы войти в форму после операции — перед «Ролан Гаррос» удалось сыграть всего один матч — и заработать хоть какие-то очки за травяной сезон. Лондонские турниры, понятное дело, для него пока под запретом. Первый круг топ-«сеяный» игрок в Нидерландах пропустил, начав сразу со второго. Там ему в соперники достался француз Жиль Симон, собирающийся завершить карьеру после окончания сезона.

Даниил Медведев. Фото AFP

Первый травяной камбэк Медведева

Медведев не любит траву — это известно всем. Хотя в прошлом году Даниил выиграл турнир на Мальорке, дошел до 1/8 Уимблдона, что в целом неплохо. За десять предыдущих игр на траве россиянин выиграл семь, а Симон за 16 турниров сезона только два раза преодолел первый круг. При этом по личным встречам француз вел со счетом 3:0. Он обыгрывал россиянина и на грунте, и на харде, и на траве. Кстати, в первом круге в Женеве на грунте, сразу после операции, Даня тоже проиграл французу — тогда в соперниках был Ришар Гаске.

Матчи в Хертонгенбоше постоянно задерживались и переносились из-за дождей, как это совсем нередко бывает на травяных турнирах. Допереносили их настолько, что Симон только в первой половине дня четверга обыграл Джеймса Дакворта из Австралии. Так что французу пришлось играть два раза за день. Прибавим к этому то, что Жиль все-таки 134-я ракетка мира, а Даня — будущая первая, а французу уже 37 лет — вот и вырисовывается преимущество Медведева.

После двух уверенных геймов на своей подаче с обеих сторон удача повернулась в сторону француза — он сначала загонял Даню по углам, под ноль выиграв гейм, а потом сделал брейк. У Медведева не получались укороченные. Вернуть преимущество в виде брейка удалось только в девятом гейме матча — в тяжелой борьбе на «ровно». Симон, видимо, уже начал уставать — все-таки два матча за день, так что в важный момент допустил двойную. Дальше в затяжной перестрелке француз уже просто отправил мяч в сетку.

После 5:5 снова наступила пора затяжного гейма на подаче Симона. Жиль то ли спешил, то ли действительно устал, вот только раз за разом бил в аут. Так было и в конце своей подачи, и на приеме. Партия закончилась ударом в сетку после не слишком-то острой подачи Медведева. Интересно, как 2:5 всего 20 минутами назад превратились в итоговые 7:5. Пассивность россиянина в начале сменилась активностью и большей приспособленностью к покрытию, за счет чего он и выиграл пять геймов подряд.

Жиль Симон. Фото AFP

Семь — магическое число

Второй сет подобными камбэками не отличался. Россиянин сделал ранний брейк, причем никаких «ровно» или затяжных ситуаций не возникло. Зато позже было еще несколько хороших моментов, чтобы увеличить преимущество, но Симон отыгрывался. Иногда, кажется, удивлял даже Даниила, выигрывая длинные перестрелки. Хотя физическая форма к тому моменту уже была далеко не идеальной. Свои подачи Медведев брал круто — когда трансляция на секунду зависала, а потом снова начинала работать, оказывалось, что гейм уже разыгран.

При счете 5:3 у Даниила был отличный шанс завершить матч в свою пользу, но после трех «ровно» снова не получился злосчастный укороченный, и Жиль забрал свою подачу. И вместо того, чтобы пойти отдыхать, пришлось подавать. И ладно бы, если бы это было, как в прошлых геймах, но Медведеву понадобилось семь матчболов, чтобы наконец реализовать хоть один. Когда Даня в очередной раз выходил вперед, Жиль уже не мог сдерживать эмоций — так остро и точно играл россиянин. Разошлись они, правда, мирно — эмоции все-таки не равны агрессии в сторону соперника.

«Было непросто, — отметил россиянин после матча. — В первом сете у него был один или два сетбола. Потом у меня было 10 матчболов или как-то так — очень много. Матч был немного странным — особенно для травы. В первом сете он очень хорошо начал и имел шансы на победу — но в итоге его выиграл я. Во втором сете я уже набрал ход и должен был заканчивать быстрее. К счастью, удалось не проиграть второй сет и выйти в следующий круг. Я очень доволен».

Медведеву можно не экономить силы — Уимблдона у него не будет, а разыграться можно. Новак Джокович пропустит все травяные турниры перед Лондоном, Александр Зверев восстанавливается после порванных связок в Париже. У Медведева есть все шансы войти в свою силу после операции и хорошо защищать очки в американской части сезона.