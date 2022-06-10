Медведев нашел замену Уимблдону. Он в двух шагах от второго травяного титула

Белорус Илья Ивашко дал бой россиянину.

АТР 250. Хертогенбосх (Нидерланды). 1/4 финала

Даниил Медведев (Россия, 1) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 7:6 (10:8), 6:4

Даниил Медведев добрался до полуфинала турнира в Хертогенбосхе и имеет шанс попасть в свой второй финал в этом году. В 2021-м к этому моменту у него таких финалов было уже семь. Этот год для Медведева пока не такой фееричный, как прошлый, и во многом он в миниатюре отразился в двухчасовой игре с белорусом Ильей Ивашко. Перед игрой Даниил говорил, что «играть будет весело». И оказался прав: трагикомедия ошибок, под десяток двойных ошибок, качели и сложная победа за счет воли, опыта и отчасти троса сетки.

Игра нервов

Учитывая отстранение обоих теннисистов с Уимблдона, трава в принципе стала для Медведева и Ивашко не так интересна. Да и трава голландская, что бы ни значили эти слова, в Хертогенбосхе странная. Отдельные розыгрыши напоминали грунт или хард — такое ощущение, что под кортом лежал асфальт, а его только что засеяли или укрыли ковром. Ивашко в таких условиях оказался терпеливым бойцом, который умело навязывал Даниилу длинные розыгрыши с обменом на задней линии. Медведев в них нередко ошибался и в итоге провозился с белорусом почти два часа.

В первой партии игроки обменялись несколькими брейками и дошли до счета 6:6. Дальше решали нервы. Медведев положил важный эйс при счете 7:7 на тай-брейке, который у него хотели отобрать судьи, но проверил на повторе и оказался прав, мяч еле-еле чиркнул линию. Но ключевой момент произошел при счете 8:8 — после удара Медведева мяч задел трос и лишил Илью шансов отреагировать. А дальше Даня своей подачей закончил мучения.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Впереди неудобный француз

Во втором сете россиянин заиграл помощнее и спокойнее, но и Ивашко на этот раз не терял свою подачу. В итоге все решил брейк Медведева в девятом гейме, который минчанин неожиданно проиграл под ноль. Даниил один раз очень красиво атаковал по линии, а в остальных розыгрышах помог сам уставший соперник. Ивашко играл не хуже, да и итоговая статистика у обоих примерно равна — выделяется разве что выигрыш первой подачи, на котором у Медведева 86% против 76% у белоруса. В остальном он был не хуже.

В полуфинале (всего лишь четвертом на траве для Медведева за карьеру) против первой ракетки мира выйдет француз Адриан Маннарино, с которым у Дани неудачная история — 1:3 и 0:2 на траве. Но так близко к травяному титулу он давно не был. У него за карьеру он всего один — на Мальорке в прошлом году. Стоит выиграть и здесь, чтобы потом лишний раз плюнуть в организаторов Уимблдона. Не «Большой шлем», конечно, а категория 250, но тут уж выбирать не приходится.

Кстати, сам Медведев больше сейчас хочет говорить не о текущей ситуации, а о будущем.

«Я бы хотел стать автогонщиком, — отметил Даниил на пресс-конференции. — Конечно, пилотом «Формулы-1» мне не бывать, но я видел, как другие спортсмены или актеры занимались автоспортом, пусть даже на любительском уровне. Думаю, это то, чем я хотел бы заниматься после ухода из тенниса».

Также россиянин ответил, какие качества хотел бы позаимствовать у коллег.