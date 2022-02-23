«Я буду первым». Медведев идет к вершине, Джокович готов его поздравить

Даниил Медведев может возглавить рейтинг ATP в этом месяце: многолетняя первая ракетка мира Новак Джокович вернулся в игру, но все в руках российского теннисиста.

Неделя

Джокович после скандала с приездом на Australian Open и депортации из Мельбурна открыл сезон в Дубае. В первом круге 34-летний серб в двух сетах победил итальянца Лоренцо Музетти, во втором сломил сопротивление россиянина Карена Хачанова — 6:3, 7:6 (7:2). Новак демонстрирует просто невероятную заряженность в игре.

Медведев после поражения от Рафаэля Надаля в эпичном финале в Австралии пропустил неделю в Роттердаме и продолжил сезон в Акапулько. В первом круге 26-летний россиянин в двух сетах победил француза Бенуа Пэра. Оба теннисиста выплеском эмоций в развязке матча немного озадачили ложи со своими девушками и другую публику: Даниил ругался на русском, Бенуа порвал на себе поло.

Организаторам турнира в Мексике удалось собрать четырех из пяти теннисистов топ-5. В одной половине сетки с Даниилом — Надаль, в другой вместе были Александр Зверев и Стефанос Циципас. Но русский немец сначала победил в самом позднем (или раннем) матче в истории и закончил личную встречу первого круга в 4.55 по местному времени, а в следующем игровом дне после пары обстучал ракеткой вышку судьи и был снят с турнира.

Расклад

До старта турниров в Акапулько и Дубае для Медведева описали шесть сценариев, при которых он обойдет Джоковича в рейтинге в ближайший понедельник. Согласно им, Даниил станет первой ракеткой мира 28 февраля:

— если выиграет турнир в Акапулько;

— если выйдет в финал в Акапулько, а Джокович не выиграет турнир в Дубае;

— если выйдет в полуфинал в Акапулько, а Джокович не выйдет в финал в Дубае;

— если выйдет в четвертьфинал в Акапулько, а Джокович не выйдет в полуфинал в Дубае;

— если выйдет во второй круг в Акапулько, а Джокович не выйдет в полуфинал в Дубае;

— если Джокович не выйдет в четвертьфинал в Дубае.

После победы Джоковича над Хачановым шестой вариант отпал. При этом Новаку для продления интриги нужно выиграть еще минимум один матч — против чеха Иржи Веселы, потому что первая ракетка России уже во втором круге и теперь сыграет с испанцем Пабло Андухаром.

В любом случае титул Медведева в Акапулько — гарантия, что уже 28 февраля он станет 27-м в истории теннисистом на вершине рейтинга ATP. В таком случае Джокович, который на данный момент лидирует рекордную 361 неделю, никак не сможет его сдержать.

Если Медведев станет первой ракеткой мира, то будет только третьим россиянином, которому это удалось. Ранее рейтинг ATP возглавляли только два теннисиста из России — Евгений Кафельников (в 1999 году) и Марат Сафин (2000-2001).

Джокович впервые вышел на вершину рейтинга в июле 2011 года, с тех пор только еще один теннисист был № 1 — Энди Маррей. Последним игроком не из «Большой четверки» с Джоковичем, Роджером Федерером, Надалем и Марреем в статусе первой ракетки мира был Энди Роддик — 1 февраля 2004 года.

«Может, все же не на этой неделе»

Джокович приехал в Дубай и не ушел от вопросов не только о скандальной попытке прорваться на любимый Australian Open с медотводом от вакцинации, но и про хорошего знакомого из России. При этом серб не сразу узнал о возможных сценариях.

«Что ж, я знаю, что он очень близко. И это еще зависит от того, как я выступлю здесь. Я не осведомлен обо всех возможных сценариях, но единственный сценарий, который держу в голове, — это побеждать в каждом своем матче здесь. Если выиграю турнир, смогу остаться первым? Нет, если он выиграет тоже? Окей. Все в его руках. Он заслужил быть № 1. И это в конце концов случится. Если это случится на этой неделе, я буду первым, кто его поздравит», — сказал Джокович на пресс-конференции перед стартом турнира.

Novak's back.



Djokovic walks out in Dubai for his first match of 2022...



Stream LIVE -->> https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/Sv03wvTrak — Tennis TV (@TennisTV) February 21, 2022

Следом в интервью Tennis TV Новак развил мысль о восхождении Даниила: «Это просто вопрос времени, когда он заберет первую позицию. Он заслужил это больше, чем кто-либо еще, правда. И когда бы это ни случилось — на этой или какой-то другой неделе, это произойдет очень скоро. Это больше не в моих руках — даже если выиграю турнир, как понял. Есть несколько сценариев — и все будет зависеть от него. Если он победит в Акапулько, то станет первым. И это не какой-то шок для меня, потому что у меня не полностью забито расписание, и я не знаю, на каких турнирах смогу выступить в этом году. И я буду первым, кто поздравит его с выходом на первое место. Это уже совсем близко — и, повторюсь, он заслужил это больше, чем кто-либо».

Также один из величайших теннисистов в истории в своем стиле произнес добрые слова о Медведеве и пошутил о надежде отложить свои поздравления россиянину: «Да, у меня к нему большое уважение, как вы могли видеть. Мне нравится, что он настоящий. Очень независимый, оригинальный, всегда держит свое слово, всегда остается собой, что очень ценю. Всегда много вопросов в оценке его игры, правильная она или нет, скучная или нет, у людей разные мнения, но главное — он добивается результата и, без сомнения, заслужил первое место в мире. Так что как только это случится — может, все же не на этой неделе, надеюсь, а через пару, — я первым пошлю ему сообщение и поздравлю».

«Понимаю, что чувствовал Даниил»

Джокович на пресс-конференции в Дубае также рассказал об общении с Медведевым после Australian Open. Даниил после финала выразил разочарование давлением публики и на пресс-конференции выдал мощный монолог о мальчике, который жил внутри него, а теперь перестал мечтать.

«Мы общались. Мы переписывались после матча. Мне очень грустно, что он испытал такого рода эмоции, потому что ребенок внутри нас — причина, по которой мы играем в теннис. По крайней мере в моем случае, и думаю, в его тоже. Большинство игроков берет в юности ракетку, потому что влюбились в этот вид спорта, испытывают страсть, мечтают достичь некоторых из величайших вещей. Очевидно, такое поражение в финале трудно пережить. Конечно, я был в таких ситуациях раньше, а потому понимаю, что он чувствует», — сказал Джокович.

О своем опыте Новак добавил: «У меня было много матчей, в которых публика была как за меня, так и против. Это часть спорта. Вы не можете ждать, что вас будут поддерживать постоянно. Иногда просто хочется, чтобы все было по-другому. Я желаю ему всего наилучшего. Думаю, он великий чемпион, из тех, кто ментально очень силен. Он уже показал это своими результатами, а скоро также станет № 1 в мире. И я вот так отношусь. Мне было жаль, что он дал такой комментарий после матча. Но я понимаю».

Серб также не стал скрывать своего разочарования сорвавшимся участием в Australian Open.

«Конечно, я был расстроен итогом моего короткого пребывания в Австралии, необходимостью покинуть страну без выступления на турнире, ради которого прилетел. Не получал удовольствия от его просмотра, зная, что не могу быть там. И финал я попытался не смотреть, но у меня дома все смотрели, да вообще все смотрели, моя жена и дети, так что мне пришлось присоединиться», — заметил Джокович.

Новак также сказал о Надале, который ушел вперед по числу титулов на турнирах «Большого шлема» — 21 против 20 у серба и Федерера: «Мои поздравления Рафе. Это невероятное выступление. Он потрясающий боец. Он сам сказал, что это определенно одна из важнейших побед в его жизни, учитывая обстоятельства, его возвращение после травмы. Думаю, четыре или пять месяцев назад он ходил на костылях, а теперь выиграл турнир «Большого шлема». Это невероятно. Просто огромное уважение ему. И не хочу никак бросать тень на его победу, несмотря на мое неучастие в турнире. Конечно, мне было не очень приятно покидать страну и смотреть его издалека».

«Для тенниса не здорово, что лучший игрок не выступает»

Участникам турнира в Дубае исправно задают вопросы об отказе Джоковича от вакцинации и пропуске им по этой причине серии «Большого шлема» и других топ-турниров.

Энди Маррей в начале недели сказал: «Мы еще не виделись здесь. Обменялись несколькими сообщениями, пока он был в Австралии. Да, как говорил тогда, я не согласен с его решением. Думаю, ему было бы намного легче, если он был бы вакцинирован. Но мне также не нравится видеть его в ситуации, в какой он оказался в Австралии, как человека, которого я уважаю и которого знаю с детства. Мне не понравилось такое. И да, думаю, что для тенниса лучше, если он будет играть на всех крупных турнирах. У принятых им решений есть последствия. И он должен это принять. Но не думаю, что для тенниса здорово, когда наш лучший игрок не выступает на крупных турнирах».

Карен Хачанов до матча с Джоковичем заметил: «Конечно, я согласен с Энди. Это очень деликатная ситуация, и это его решение, которое он отстаивает, и я это уважаю. Конечно, было бы лучше, если он мог бы провести нормальный сезон и ездить куда захочет. Но у него есть своя команда, он принимает свои решения, которых придерживается. И если говорить в общем, без участия во многих турнирах ему как № 1 в мире, возможно, будет сложно остаться на этой позиции и найти ритм. Посмотрим, что будет».

Back doing what he loves!



A vintage return on match point as @DjokerNole seals a brilliant win over Khachanov, 6-3 7-6 at #DDFtennis pic.twitter.com/gKbZRSSt6Z — Tennis TV (@TennisTV) February 23, 2022

Андрей Рублев на своей встрече с журналистами сказал: «Конечно, приятно снова видеть Новака. Эти три игрока — Роджер, Новак и Рафа — меняют теннис. И из-за них теннис сейчас переживает лучший момент в истории. Именно сейчас огромный интерес, популярность. Нам нужны такие игроки, потому что они меняют спорт. С ними выигрываем и мы. Они привлекают зрителей, которые начинают следить в том числе за мной, за новым поколением. И всем, в том числе мне, интересно, чем все закончится в их противостоянии».

Между делом Андрей ответил и на менее серьезные вопросы о звездах тура и поддел друга Медведева при обсуждении лучших и самых слабых по футбольным навыкам теннисистов.

«Даниил достоин бороться за звание № 1»

Надаль ответил на вопрос о гонке Медведева за Джоковичем в рейтинге перед стартом турнира в Акапулько.

«Рано или поздно это случится. Новаку в этом году будет 35, мне — 36, Роджеру сейчас 40. Время никогда не останавливается. Это жизненный цикл. Нормально, что новое поколение приходит и поднимается в рейтинге выше нас, потому что мы уже не можем играть все турниры и потому что они очень хороши. Даниил очень солидный игрок, у него невероятная карьера. В любом случае он достоин бороться за звание № 1, это без сомнения. Я желаю ему всего наилучшего», — сказал Рафаэль для Eurosport.

О своем лидерстве в рейтинге великий испанец заметил: «К сожалению, для меня это прошедшая эра. Мои физические проблемы лишили меня возможности оставаться № 1 в мире еще пару лет».

При этом Надаль снова поддержал серба, хотя не разделяет его позиции: «Вне зависимости от того, вакцинирован он или нет, будет хорошо, если Новак сможет снова сыграть на «Большом шлеме».

«Все из нас хотят сделать это первыми»

Медведев мог стать первой ракеткой мира 21 февраля в случае победы на Australian Open, теперь не против сделать это на неделю позже. На вопросы о гонке за Новаком перед стартом в Акапулько россиянин отвечал аккуратно.

«Мы никогда не знаем, что произойдет в теннисе. Может быть, через пять лет, может, через два года или, может, в следующие пару недель, но кто-то станет новым № 1 в мире. Кажется, 16 лет только эти четыре парня были там. В какой-то момент эта смена произойдет. И, конечно же, все из нас хотят сделать это первыми и оставаться там как можно дольше. Я определенно не чувствую себя каким-то лидером. Но здорово первым добиваться значительных достижений, такое войдет в послужной список. И я просто хочу продолжать играть и показывать хороший теннис», — сказал Медведев в интервью Tennis TV.

In 5 years, 2 years, or the next few weeks ?@DaniilMedwed on a potential new World No. 1 after 16 years... pic.twitter.com/saOgJQUBfS — Tennis TV (@TennisTV) February 21, 2022

После матча первого круга с Пэром россиянин ответил на вопрос об обещании Джоковича первым поздравить Даниила с выходом на первое место рейтинга.

«Я слышал это, и он говорит правду. Знаете, каждый раз, когда я чего-то достигал, да и не только я, Новак всегда каждого поздравлял. Если честно, уж поверьте, я знаю это лучше многих, мы все соревнуемся, так что по ходу матча у нас может что-то произойти с болельщиками, соперником, судьей, да с кем или чем угодно. И он тоже порой может быть очень злым. Может, что-то было иначе, когда он был совсем молодым. Но сколько я в туре, попробуйте найти хотя бы один матч, когда Новак сказал что-то плохое о сопернике, не поздравил его. Таков Новак. Поэтому уверен, что если я достигну этого, тот так и будет. Но сначала я должен этого добиться — и это самая сложная часть», — сказал Медведев.

?Hoy comienza la segunda ronda del #AMT2022!



Este es el Singles Main Draw actualizado ?? pic.twitter.com/ugnEkHc7tN — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 23, 2022

Даниил также объяснил, как сильно сейчас он мечтает быть первым: «Больше мечтал стать № 1, когда был молодым. Когда ты молод, думаешь, что подобное невозможно, а потому больше мечтаешь об этом. А когда это все ближе и ближе к тебе, ты меньше мечтаешь, а больше делаешь, чтобы достичь цели. Стараешься работать еще усерднее. Знаете, не могу сказать, случится ли это на этой неделе, — это зависит не только от меня, но также и от Новака. Так что сейчас это не то, что постоянно лезет мне в голову. Но я знаю, что если на трех ближайших турнирах смогу набрать достаточное количество очков, то это может быть возможно. И это я постараюсь сделать. Это теперь больше не мечта, а цель. Я должен постараться сыграть хорошо два-три турнира. Если смогу, у меня будет шанс, а если нет, то это будет не только моя вина, но и опыт. Что ж, вот что я постараюсь сделать».

Не исключено, Медведеву все же не понадобится дополнительная неделя для того, чтобы стать первой ракеткой мира.