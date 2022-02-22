Медведев может обойти Джоковича на этой неделе: все расклады, при которых Даниил станет первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира уже на этой неделе

Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира уже на этой неделе и прервать лидерство в рейтинге ATP серба Новака Джоковича. Соперники выступают на разных турнирах — в Акапулько и Дубае. В рейтинге у Джоковича на данный момент 8875 очков, а у его ближайшего преследователя — 8435.

Медведев играет в Акапулько, это его первое появление на корте после выступления на Australian Open. В Мексике собрались четыре из пяти теннисистов из топ-5 рейтинга — все, кроме Джоковича. Помимо 26-летнего россиянина, это Александр Зверев (№3 в рейтинге), Стефанос Циципас (№4) и Рафаэль Надаль (№5). Соперник Медведева по первому кругу — француз Бенуа Пэр.

Джокович выступает в Дубае — это первый для него турнир в 2022 году, в начале которого он попал в скандал после прилета в Мельбурн на Australian Open с медицинским отводом от вакцинации против коронавируса. 34-летний серб стартовал в ОАЭ с победы над итальянцем Лоренцо Музетти — 6:3, 6:3. Его соперником по второму кругу станет россиянин Карен Хачанов.

Медведев станет первой ракеткой мира после турниров этой недели при одном из следующих вариантов:

— если выиграет турнир в Акапулько;

— если выйдет в финал в Акапулько, а Джокович не выиграет турнир в Дубае;

— если выйдет в полуфинал в Акапулько, а Джокович не выйдет в финал в Дубае;

— если Джокович не выйдет в четвертьфинал в Дубае.

Подробнее о гонке Медведева за Джоковичем в рейтинге ATP — в нашем материале.