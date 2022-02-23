«Для тенниса не здорово, что лучший игрок не выступает». Джокович теряет лидерство и турниры

Пока Даниил Медведев атакует первую позицию Новака Джоковича в рейтинге ATP, в туре также обсуждают пропуск сербом топ-турниров.

Джокович после скандала с попыткой попасть на Australian Open открыл сезон только на этой неделе в Дубае. 34-летний теннисист, отказавшийся от вакцинации против коронавируса, в этом году столкнулся с большими сложностями при перемещении и не может выступать на ряде крупных турниров.

«Да, это цена, которую я готов заплатить. Я никогда не был против вакцинации, но всегда поддерживал свободу выбора, что делать со своим организмом», — сказал Джокович в интервью BBC. Подкрепляя свою позицию, он также подчеркнул готовность пропустить Открытый чемпионат Франции и Уимблдон.

Серб не скрывает: сейчас у него нет плотного графика выступлений. Например, на данный момент он не может въехать в США, а потому рискует пропустить в марте турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. Еще три «мастерса» до Открытого чемпионата Франции пройдут в Европе — в Монте-Карло, Мадриде и Риме.

«Не хочу никак бросать тень на победу Рафы»

Тема этой недели — потеря Джоковичем лидерства в рейтинге ATP. Расклады и слова Новака, подобравшегося вплотную Медведева и других игроков — в этом материале. Далее — новая волна обсуждения трудностей серба с выступлениями.

Отдельная история для Джоковича — январская попытка попасть на любимый Australian Open. Пережив скандал с задержанием, судами и депортацией, Новак без особого желания, но посмотрел эпичный финал с победой Рафаэля Надаля над Медведевым. И теперь не скрывает своего разочарования сорвавшимся участием в Открытом чемпионате Австралии.

«Конечно, я был расстроен итогом моего короткого пребывания в Австралии, необходимостью покинуть страну без выступления на турнире, ради которого прилетел. Не получал удовольствия от его просмотра, зная, что не могу быть там. И финал я попытался не смотреть, но у меня дома все смотрели, да вообще все смотрели, моя жена и дети, так что мне пришлось присоединиться», — заметил Джокович на пресс-конференции в Дубае.

Новак также сказал о Надале, который ушел вперед по числу титулов на турнирах «Большого шлема» — 21 против 20 у серба и Федерера: «Мои поздравления Рафе. Это невероятное выступление. Он потрясающий боец. Он сам сказал, что это определенно одна из важнейших побед в его жизни, учитывая обстоятельства, его возвращение после травмы. Думаю, четыре или пять месяцев назад он ходил на костылях, а теперь выиграл турнир «Большого шлема». Это невероятно. Просто огромное уважение ему. И не хочу никак бросать тень на его победу, несмотря на мое неучастие в турнире. Конечно, мне было не очень приятно покидать страну и смотреть его издалека».

«У принятых им решений есть последствия»

Участникам турнира в Дубае исправно задают вопросы об отказе Джоковича от вакцинации и пропуске им по этой причине серии «Большого шлема» и других топ-турниров.

Энди Маррей в начале недели сказал: «Мы еще не виделись здесь. Обменялись несколькими сообщениями, пока он был в Австралии. Да, как говорил тогда, я не согласен с его решением. Думаю, ему было бы намного легче, если он был бы вакцинирован. Но мне также не нравится видеть его в ситуации, в какой он оказался в Австралии, как человека, которого я уважаю и которого знаю с детства. Мне не понравилось такое. И да, думаю, что для тенниса лучше, если он будет играть на всех крупных турнирах. У принятых им решений есть последствия. И он должен это принять. Но не думаю, что для тенниса здорово, когда наш лучший игрок не выступает на крупных турнирах».

Back doing what he loves!



A vintage return on match point as @DjokerNole seals a brilliant win over Khachanov, 6-3 7-6 at #DDFtennis pic.twitter.com/gKbZRSSt6Z — Tennis TV (@TennisTV) February 23, 2022

Карен Хачанов до матча с Джоковичем во втором круге заметил: «Конечно, я согласен с Энди. Это очень деликатная ситуация, и это его решение, которое он отстаивает, и я это уважаю. Конечно, было бы лучше, если он мог бы провести нормальный сезон и ездить куда захочет. Но у него есть своя команда, он принимает свои решения, которых придерживается. И если говорить в общем, без участия во многих турнирах ему как № 1 в мире, возможно, будет сложно остаться на этой позиции и найти ритм. Посмотрим, что будет».

Андрей Рублев на своей встрече с журналистами сказал: «Конечно, приятно снова видеть Новака. Эти три игрока — Роджер, Новак и Рафа — меняют теннис. И из-за них теннис сейчас переживает лучший момент в истории. Именно сейчас огромный интерес, популярность. Нам нужны такие игроки, потому что они меняют спорт. С ними выигрываем и мы. Они привлекают зрителей, которые начинают следить в том числе за мной, за новым поколением. И всем, в том числе мне, интересно, чем все закончится в их противостоянии».

«Будет хорошо, если Новак сможет снова сыграть на «Большом шлеме»

Пока Джокович играет в Дубае, Даниил Медведев и Рафаэль Надаль отправились в Акапулько с еще двумя теннисистами из топ-5 рейтинга — Александром Зверевым и Стефаносом Циципасом.

Перед стартом турнира Надаль тоже ответил на вопрос о гонке Медведева за Джоковичем в рейтинге. Испанец напомнил: «Большая тройка» не молодеет, новое поколение само по себе рано или поздно потеснит всех легенд в рейтинге, а Даниил — достойный кандидат.

При этом Рафаэль снова поддержал серба, хотя не разделяет его позиции: «Вне зависимости от того, вакцинирован он или нет, будет хорошо, если Новак сможет снова сыграть на «Большом шлеме».

При этом позиция Джоковича и ковид-правила пока исключают этот вариант.