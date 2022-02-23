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Медведев — во время матча с Пэром: «Что это за ***? Почему все в линию, сука?»

Медведев обматерил Пэра во время матча первого круга турнира в Мексике
Иван Торопцев
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев не смог сдержать эмоции во время матча первого круга турнира в Акапулько (Мексика) против француза Бенуа Пэра.

Во втором сете при счете 3:4 в пользу Пэра в гейме на подаче француза Медведев не смог реализовать брейк-поинт и попал в сетку.

«Как? Как мне попасть в корт, сука?» — отреагировал на свою неудачу россиянин.

В следующем розыгрыше Медведев не смог справиться с подачей Пэра.

«Что у него все в линию попадает? Что это за ***, ***? Почему все в линию, сука?» — возмутился теннисист.

Медведев обыграл Пэра в двух сетах — 6:3, 6:4. Во втором круге россиянин встретится с испанцем Пабло Андухаром.

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