Медведев — во время матча с Пэром: «Что это за ***? Почему все в линию, сука?»
Медведев обматерил Пэра во время матча первого круга турнира в Мексике
Российский теннисист Даниил Медведев не смог сдержать эмоции во время матча первого круга турнира в Акапулько (Мексика) против француза Бенуа Пэра.
Во втором сете при счете 3:4 в пользу Пэра в гейме на подаче француза Медведев не смог реализовать брейк-поинт и попал в сетку.
«Как? Как мне попасть в корт, сука?» — отреагировал на свою неудачу россиянин.
В следующем розыгрыше Медведев не смог справиться с подачей Пэра.
«Что у него все в линию попадает? Что это за ***, ***? Почему все в линию, сука?» — возмутился теннисист.
Медведев обыграл Пэра в двух сетах — 6:3, 6:4. Во втором круге россиянин встретится с испанцем Пабло Андухаром.
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