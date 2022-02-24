28 февраля россиянин официально прервет доминирование серба Новака Джоковича, который сидел на теннисном троне более двух лет подряд.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович проиграл в четвертьфинале турнира в Дубае чеху Иржи Веселы и не смог защитить очки, необходимые для сохранения лидерства в рейтинге ATP. С 28 февраля Даниил Медведев станет лидером мирового рейтинга теннисистов независимо от дальнейшего выступления на турнире в Акапулько. В живом рейтинге у россиянина 8615 очков, у серба — 8465.

HE'S GONNA BE NUMBER 1, BRO ?@DaniilMedwed will become the NEW ATP WORLD NO. 1! pic.twitter.com/a57CbVdBs4 — Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2022

Падение Джоковича было вопросом времени

Даниил — пятый россиянин, кому удалось стать первой ракеткой мира в одиночном разряде. Ранее этого звания удостоились Евгений Кафельников, Марат и Динара Сафины и Мария Шарапова.

Безусловно, главная причина исторического достижения Медведева — его отличная игра в последние 12 месяцев. Но нашему теннисисту оказались на руку и антиваксерские приключения Новака в Австралии. Серб не смог защитить титул на 2000 очков на Australian Open, поэтому поражение в четвертьфинале в Дубае (первом турнире серба в этом году) привело к тому, что Даниил возглавил рейтинг. Фанаты Ноле много говорят об этом в последнее время, называя достижение россиянина небесспорным. Но глупо отрицать, что Даниил — лидер своего поколения, радующий своей игрой и победами на международной арене последние несколько лет.

Кроме того, странная антиваксерская позиция Джоковича может оставить его вне игры на многих больших турнирах нынешнего сезона, так что значительный регресс Новака в рейтинге в любом случае был вопросом времени. Ну а кто должен занять место серба на троне, после триумфа Медведева на US Open и выхода в финал в Мельбурне было очевидно.

Даниил — уже легенда!

Вместе с Рублевым, Карацевым и Хачановым Медведев вернул моду на теннис в России. Он является одним из наиболее упоминаемых спортсменов в СМИ и очень открытым вне корта. Называть его выход на первые позиции в мировом теннисе случайностью очень несправедливо. Рано или поздно кто-то должен был сместить Ноле с пьедестала, и этим человеком стал Даниил Медведев. Отметим, что он также прервал 16-летнее доминирование «Большой четверки» (Джокович, Федерер, Надаль и Маррей), которая никого не пускала на вершину рейтинга со 2 февраля 2004 года.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал Даниила «символом российского спорта».

— Первая строчка Медведева — знаменательное событие для нашей страны и всего российского спорта. Даня полностью заслужил это. Он долго к этому шел, работал с сумасшедшей самоотдачей на полную катушку. Десять минут назад я написал ему: «Ты уже легенда, пыли дальше без оглядки назад!» Успех Медведева — показатель того, как нужно добиваться своих целей и мечтаний. Даня сейчас является символом российского тенниса! Желаю ему продержаться на этом месте максимально долго. Верю в Медведева! — сказал Тарпищев.

Даниилу остается только назло хейтерам постоянно подтверждать свое звание. Посмотрим, сможет ли Даниил закончить сезон на этой же позиции. Но шансы на ближайшее будущее неплохие. До апреля у Дани «горит» 430 очков, у Ноле — всего 45. Однако серб, скорее всего, не поедет на американскую серию «мастерсов», где обязательное требование — полная вакцинация. Соответственно, возможностей набрать рейтинговые очки у россиянина больше. А пока следим за ним в Мексике. В два часа ночи по московскому времени Медведева ждет матч с японцем Йосихито Нисиока за право выйти в полуфинал турнира.

Напомним, что Джокович установил рекорд по нахождению на первой строчке рейтинга ATP по сумме недель — 361.