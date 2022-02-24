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Сегодня, 22:00

Медведев — первая ракетка мира. Россиян не было во главе рейтинга 20 лет

Даниил Медведев станет первой ракеткой мира
Олег Шамонаев
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Екатерина Звенигородская
Даниил Медведев.
Фото Reuters
28 февраля россиянин официально прервет доминирование серба Новака Джоковича, который сидел на теннисном троне более двух лет подряд.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович проиграл в четвертьфинале турнира в Дубае чеху Иржи Веселы и не смог защитить очки, необходимые для сохранения лидерства в рейтинге ATP. С 28 февраля Даниил Медведев станет лидером мирового рейтинга теннисистов независимо от дальнейшего выступления на турнире в Акапулько. В живом рейтинге у россиянина 8615 очков, у серба — 8465.

Падение Джоковича было вопросом времени

Даниил — пятый россиянин, кому удалось стать первой ракеткой мира в одиночном разряде. Ранее этого звания удостоились Евгений Кафельников, Марат и Динара Сафины и Мария Шарапова.

Безусловно, главная причина исторического достижения Медведева — его отличная игра в последние 12 месяцев. Но нашему теннисисту оказались на руку и антиваксерские приключения Новака в Австралии. Серб не смог защитить титул на 2000 очков на Australian Open, поэтому поражение в четвертьфинале в Дубае (первом турнире серба в этом году) привело к тому, что Даниил возглавил рейтинг. Фанаты Ноле много говорят об этом в последнее время, называя достижение россиянина небесспорным. Но глупо отрицать, что Даниил — лидер своего поколения, радующий своей игрой и победами на международной арене последние несколько лет.

Кроме того, странная антиваксерская позиция Джоковича может оставить его вне игры на многих больших турнирах нынешнего сезона, так что значительный регресс Новака в рейтинге в любом случае был вопросом времени. Ну а кто должен занять место серба на троне, после триумфа Медведева на US Open и выхода в финал в Мельбурне было очевидно.

Даниил Медведев, Новак Джокович, Маттео Берреттини, Александр Зверев и&nbsp;Андрей Рублев (справа налево) в&nbsp;ноябре 2021 года перед Итоговым турниром ATP в&nbsp;Турине. «Для тенниса не здорово, что лучший игрок не выступает». Джокович после Австралии теряет лидерство

Даниил — уже легенда!

Вместе с Рублевым, Карацевым и Хачановым Медведев вернул моду на теннис в России. Он является одним из наиболее упоминаемых спортсменов в СМИ и очень открытым вне корта. Называть его выход на первые позиции в мировом теннисе случайностью очень несправедливо. Рано или поздно кто-то должен был сместить Ноле с пьедестала, и этим человеком стал Даниил Медведев. Отметим, что он также прервал 16-летнее доминирование «Большой четверки» (Джокович, Федерер, Надаль и Маррей), которая никого не пускала на вершину рейтинга со 2 февраля 2004 года.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал Даниила «символом российского спорта».

— Первая строчка Медведева — знаменательное событие для нашей страны и всего российского спорта. Даня полностью заслужил это. Он долго к этому шел, работал с сумасшедшей самоотдачей на полную катушку. Десять минут назад я написал ему: «Ты уже легенда, пыли дальше без оглядки назад!» Успех Медведева — показатель того, как нужно добиваться своих целей и мечтаний. Даня сейчас является символом российского тенниса! Желаю ему продержаться на этом месте максимально долго. Верю в Медведева! — сказал Тарпищев.

Даниилу остается только назло хейтерам постоянно подтверждать свое звание. Посмотрим, сможет ли Даниил закончить сезон на этой же позиции. Но шансы на ближайшее будущее неплохие. До апреля у Дани «горит» 430 очков, у Ноле — всего 45. Однако серб, скорее всего, не поедет на американскую серию «мастерсов», где обязательное требование — полная вакцинация. Соответственно, возможностей набрать рейтинговые очки у россиянина больше. А пока следим за ним в Мексике. В два часа ночи по московскому времени Медведева ждет матч с японцем Йосихито Нисиока за право выйти в полуфинал турнира.

Напомним, что Джокович установил рекорд по нахождению на первой строчке рейтинга ATP по сумме недель — 361.

Новак Джокович и&nbsp;Даниил Медведев. «Я буду первым». Медведев идет к вершине, Джокович готов его поздравить

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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