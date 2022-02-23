Зверев разгромил судейскую вышку в Мексике. Олимпийский чемпион сошел с ума?

Русский немец дисквалифицирован за неспортивное поведение на турнире в Акапулько.

Пока Джокович и Рублев успешно проходят турнир в Дубае, а Медведев — в Акапулько, Саша Зверев решил перетянуть медийное одеяло на себя, но не победами, а очередным скандалом. Действующий чемпион ATP 500 в Акапулько Александр Зверев дисквалифицирован за неспортивное поведение после матча. Вместе со своим другом и наставником Марсело Мело в 1/8 финала парного разряда ребята проиграли дуэту Ллойд Глaсспул/Харри Хелиоваара. Соперник Александра по следующему кругу одиночного разряда мексиканского турнира Петер Гойовчик автоматически выиграл так и не состоявшийся матч и прошел дальше. Скандальный парный поединок продолжался 1 час 19 минут и завершился поражением немца и бразильца (2:6, 6:4, 6:10).

Part 1: It was within the 8/9-6 of the super tie-break on whether or not the ball was in or out. Melo/AZ thought the ball was in, but replay (and spectators) convinced it was out.



Part 2 soon. pic.twitter.com/aCrdUDpgzH — stateofsport21 (@stateofsport211) February 23, 2022

Агрессию Зверева вызвали действия арбитра, когда тот засчитал мяч, казавшийся немцу вылетевшим в аут. И все это было в момент супер-тай-брейка, когда Зверев — Мело проигрывали со счетом 6-8. Саша потребовал, чтобы судья на вышке встал со стула и проверил метку, но тот уже принял решение: матч-пойнт соперникам. Зверев и Мело проигрывают матч, а Саша сходит с ума, ударяя ракетку об стул явно напуганного рефери.

Спортсмены — не машины

Злость Саши можно, конечно, попытаться понять, но все же это происходит не в первый раз. Немецкий игрок до сих пор находится под следствием ATP по делу об избиении его бывшей девушки Ольги Шарыповой. При этом в Сети неоднократно можно встретить ролики, где третья ракетка мира нецензурно орет на своего отца прямо на корте. И такие неприятные моменты со Зверевым можно перечислять и перечислять. Хорошо, мы поняли, что у него непростой характер, но все же — это парный разряд турнира на 500 очков. Стоила ли игра свеч?

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев также прокомментировал данный инцидент: «Вспыльчивое поведение теннисистов может быть вызвано многими причинами. Спортсмены же не машины. Раздражать может поведение соперников, трибуны. В теннисе публика более интеллигентна, чем в футболе или хоккее. Зрители не должны мешать подаче, между очками. Ну, и состояние игрока тоже влияет на такие ситуации».

Легко отделался

Можно вспомнить, как в 2019 году за неспортивное поведение на турнире в Цинциннати также был оштрафован и дисквалифицирован австралиец Ник Кирьос. После первоначального штрафа в размере 113000 долларов Кирьосу была назначена условная дисквалификация на 16 недель и дополнительный штраф в размере 25000 долларов за «поведение при отягчающих обстоятельствах» со стороны ATP после внутреннего расследования. Тогда 24-летний Ник назвал арбитра «гребаным идиотом» и «картошкой», не пожал ему руку после матча, а после туалетного перерыва вернулся на корт с двумя поломанными ракетками.

Получается, что в случае Саши наказание еще более-менее приемлемое: лишение выигранных в Мексике призовых и простая дисквалификация. Даже то, что немец не сможет защитить титул, не повлияет на расположение в рейтинге ATP — Стефаносу Циципасу до третьей строчки далеко не 500 очков. Другое дело, что такое поведение спортсменов неприемлемо, и, если оно повторяется, возможно, стоит ужесточить наказание. В любом случае теперь у Даниила Медведева на одного серьезного соперника меньше, а значит, шансов на титул больше.