Болельщица пришла в восторг от разорванной майки француза во время матча с Медведевым. Видео

Французский теннисист Пэр разорвал майку во время матча с Медведевым

Французский теннисист Бенуа Пэр во время матча первого круга турнира в Акапулько против россиянина Даниила Медведева разорвал свою майку.

Во втором сете при счете 6.3, 4:4 и 40:15 на подаче Медведева он сначала надорвал майку в области груди, а затем решил полностью ее порвать, что вызвало бурю эмоций у зрителей.

Одна из болельщиц начала снимать это на телефон, что запечатлели режиссеры трансляции. Пэр сменил майку, а болельщица продолжала улыбаться в полном восторге.

Медведев обыграл Пэра со счетом 6:3, 6:4 и во втором круге сыграет с испанцем Пабло Андухаром.