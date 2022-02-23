Болельщица пришла в восторг от разорванной майки француза во время матча с Медведевым. Видео
Французский теннисист Пэр разорвал майку во время матча с Медведевым
Французский теннисист Бенуа Пэр во время матча первого круга турнира в Акапулько против россиянина Даниила Медведева разорвал свою майку.
Во втором сете при счете 6.3, 4:4 и 40:15 на подаче Медведева он сначала надорвал майку в области груди, а затем решил полностью ее порвать, что вызвало бурю эмоций у зрителей.
Одна из болельщиц начала снимать это на телефон, что запечатлели режиссеры трансляции. Пэр сменил майку, а болельщица продолжала улыбаться в полном восторге.
Медведев обыграл Пэра со счетом 6:3, 6:4 и во втором круге сыграет с испанцем Пабло Андухаром.
La impotencia y el calor se apoderaron de Paire en Acapulco ??.— Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 23, 2022
Sigue la transmisi?n a trav?s de ESPN#AMT2022 #NewBeginnings pic.twitter.com/WeFFbHtSzs
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