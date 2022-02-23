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Болельщица пришла в восторг от разорванной майки француза во время матча с Медведевым. Видео

Французский теннисист Пэр разорвал майку во время матча с Медведевым
Роман Шишов
Корреспондент
Французский теннисист Пэр разорвал майку во время матча с Медведевым.
Фото Twitter
Болельщица пришла в восторг от разорванной майки француза во время матча с Медведевым.
Фото Twitter
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Французский теннисист Бенуа Пэр во время матча первого круга турнира в Акапулько против россиянина Даниила Медведева разорвал свою майку.

Во втором сете при счете 6.3, 4:4 и 40:15 на подаче Медведева он сначала надорвал майку в области груди, а затем решил полностью ее порвать, что вызвало бурю эмоций у зрителей.

Одна из болельщиц начала снимать это на телефон, что запечатлели режиссеры трансляции. Пэр сменил майку, а болельщица продолжала улыбаться в полном восторге.

Медведев обыграл Пэра со счетом 6:3, 6:4 и во втором круге сыграет с испанцем Пабло Андухаром.

Даниил Медведев
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