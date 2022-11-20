«Определенно лучше быть здесь». Рублев ярко закрыл сезон

Андрей Рублев остановился в полуфинале ATP Finals-2022.

Рублев в третий раз выступил на Итоговом турнире и впервые вышел в плей-офф. 25-летний россиянин одержал две яркие и драматичные победы в мощной красной группе с тремя экс-чемпионами ATP Finals: на старте над Даниилом Медведевым и после поражения от Новака Джоковича — над Стефаносом Циципасом.

Андрей в этом сезоне завоевал четыре титула (в Марселе, Дубае, Белграде и Хихоне), приехал в Турин в статусе седьмой ракетки мира и второй год подряд выиграл не менее 50 матчей (51 победа — 20 поражений). В полуфинале его остановил Каспер Рууд — 2:6, 4:6.

Каспер Рууд. Фото Reuters

«Было приятно отомстить»

Четвертая ракетка мира Рууд выиграл зеленую группу с Тэйлором Фритцем, Феликсом Оже-Альяссимом и Рафаэлем Надалем. На пути в финал 23-летний норвежец оформил победу над Рублевым за 69 минут. Перед этим матчем Андрей вел по личным встречам 4-1, а единственное поражение от Каспера потерпел год назад в Турине на тай-брейке третьего сета решающей игры за выход в плей-офф.

На этот раз Рууд сделал брейк при счете 2:2 в первом сете и выиграл восемь геймов подряд. Рублев перестал справляться с игрой и своими эмоциями, но вернулся при 0:4 во второй партии и затянул развязку.

«Иногда сложнее, когда дела идут слишком хорошо. Вы чувствуете, что можете делать с мячом все что угодно, начинаете опережать события. Андрей отлично сыграл на моей первой подаче на матч. После такого можно начать дергаться. К счастью, у меня была вторая попытка и новые мячи. Так что не слишком нервничал. Сегодня все шло по моему», — сказал Рууд после матча.

Каспер также добавил: «Я потерпел пару серьезных поражений от Андрея, так что было приятно взять реванш. И мы не играли со встречи здесь в прошлом году. Не собирался забегать вперед, но предполагал, что у меня хорошие шансы против него в Турине».

Рууд в 2022 году сыграл в двух финалах «Большого шлема» — уступил Надалю на Roland Garros и Карлосу Алькарасу на US Open. В Нью-Йорке норвежец вместе с чемпионством также проиграл юному испанцу спор за звание новой первой ракетки мира.

В финале ATP Finals скандинав встретится с Новаком Джоковичем, 35-летний серб может взять титул на Итоговом турнире в шестой раз и повторить рекорд по их числу Роджера Федерера. Каспер в случае исторического успеха против легенды из «Большой тройки» заодно обойдет Надаля в рейтинге ATP и станет второй ракеткой мира по итогам года.

Андрей Рублев. Фото Reuters

«Он был слишком хорош»

Рублев после невероятной стартовой игры в Турине со старым другом Медведевым не скрывал: такой драмы со счастливой развязкой в его карьере еще не было. Решающий матч за выход из группы против Циципаса получился в чем-то похожим. Андрею снова пришлось переворачивать напряженную игру, а затем заочно и взвешенно отвечать Стефаносу — грек назвал себя лучшим игроком на корте и критично оценил сильные стороны превзошедшего его соперника. Вместе с тем россиянин извлек немало хорошего из всей недели.

«Конечно, есть достаточно позитивных моментов. Могу быть доволен этой неделей. Я вышел в полуфинал. Я был тут. Мы все — восемь лучших игроков. Все мечтают играть здесь. И я был частью этого. Остальные не здесь, а определенно лучше быть и даже проигрывать каждый матч, чем не играть вообще. Я впервые в полуфинале, я счастлив», — сказал Рублев после матча с Руудом.

О провале в первом сете и восьми подряд проигранных геймах Андрей добавил: «Надеюсь, смогу извлечь хороший урок из этого матча. Посмотрим, посмотрим. Теперь самое время прибавлять, так что посмотрим, как все пойдет в Австралии. Я жду, взволнован следующим сезоном. Я мотивирован, особенно после этой недели, провел ее стабильнее обычного, выиграл несколько матчей, которые раньше бы не смог».

Рублев попытался объяснить потерю контроля над игрой и при этом не стал называть среди возможных причин усталость во втором за сутки напряженном матче.

«Думаю, я начал довольно хорошо, а потом — даже не знаю, Каспер был слишком хорош. Он играл здорово, очень солидно, с самого начала — на высоком уровне. Когда проиграл свою подачу, начал немного торопиться. Старался действовать агрессивно, спешил. И стал упускать все больше и больше. Очень тяжело, когда он, даже не знаю точно, почти 80 процентов первых подач выполняет со скоростью под 215. Трудно что-то этому противопоставить. А когда матч почти был закончен, я смог немного расслабиться и продолжать действовать агрессивно, только уже без спешки, начал играть лучше. Но было слишком поздно. И он был слишком хорош. Нечего сказать», — заметил Рублев.

Резюме от Андрея по 2022 году после Турина в двух предложениях: «Я позитивно настроен. И очень взволнован и мотивирован перед новым сезоном».