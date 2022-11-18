«Буду лучше. Просто нет другого выхода». Медведев завершил сложный год

Первая ракетка России закончил сезон на Итоговом турнире ATP.

Турин и год

Даниил Медведев проиграл все три матча в красной группе ATP Finals в Турине — Андрею Рублеву, Стефаносу Циципасу и Новаку Джоковичу. В каждом 26-летний россиянин участвовал в драме и был вынужден догонять, играл по два тай-брейка и уступал на тай-брейках в третьем, решающем сете. Против Циципаса и Джоковича он вдобавок перед развязкой подавал на матч, но упускал этот шанс.

Медведев довел серию поражений от соперников из топ-10 до восьми игр, она длится с финала Australian Open. В целом Даниил провел наименее успешный сезон за четыре года в элите — в плане побед, достижений и рейтинговых очков.

Медведев в этом противоречивом 2022-м:

— уступил в драматичном финале Australian Open с Рафаэлем Надалем (вел 2-0 и проиграл, второй год остановился в шаге от титула «мейджора» в Мельбурне и выдал кричащий монолог о ребенке, который перестал мечтать)

— в конце февраля впервые в карьере возглавил рейтинг ATP и в сумме провел в статусе первой ракетки мира рекордные для россиян 14 недель (прервал 18-летнюю серию «Большой четверки», стоит учитывать недопуск Новака Джоковича в Мельбурн и лишение рейтинговых очков Уимблдона)

— вылетел в четвертом круге US Open от Ника Кирьоса и потерял статус №1 в мире (не добрался в Нью-Йорке до топ-4 после финала-2019, полуфинала-2020 и чемпионства-2021)

— дважды прерывал сезон из-за травм (весной с возвращением к Roland Garros и осенью после досрочного окончания мощного полуфинала против Джоковича в Астане)

— после рождения первенца завоевал второй титул за год и 15-й в карьере (в Вене) и сразу проиграл в Париже (в этом сезоне у него нет финалов и чемпионств на «мастерсах»)

— перед ATP Finals потерял возможность обойти Карлоса Алькараса и снова стать №1 в мире (такой шанс оставался у Надаля и Циципаса, но пропускающий турнир испанец быстро стал недосягаемым)

Даниил Медведев. Фото AFP

«Проиграть три матча 6:7 в третьем сете — это тяжело»

Матч Джоковича и Медведева не имел значения в турнирном плане. Новак оформил выход в полуфинал после двух побед над Циципасом и Рублевым (4-0 по сетам), а Даниил после встреч с Андреем и Стефаносом лишился возможности попасть в плей-офф. Вместе с тем старые знакомые провели яркую игру.

Джокович сохранил шанс стать непобежденным чемпионом ATP Finals и заработать в таком случае рекордные призовые в истории тенниса — 4 740 300 долларов. Заодно 35-летний серб может повторить рекорд Роджера Федерера и выиграть Итоговый турнир в шестой раз в карьере.

«Этот матч против одного из величайших соперников на сегодняшний день был очень важен, пусть я уже вышел в плей-офф. Я очень хотел победить. У нас с Даниилом было несколько ярких игр в прошлом, а перед сегодняшней я знал: это его последний матч в сезоне, он не захочет закончить его поражением», — сказал Джокович после матча, который длился 3 часа и 11 минут.

Новак также добавил: «Я здорово начал, потом имел шанс закончить все во втором сете, но он очень хорошо действовал в решающих розыгрышах. Он играл реально быстро, а я не чувствовал себя хорошо физически в третьем сете. Это была настоящая борьба. И я смог вытащить последние силы, чтобы вернуться в матч. Мне удалось прочитать его подачу при 4:5, а затем получилось здорово начать тай-брейк. Это тяжелые три матча для него, в каждом поражения 6:7 в третьем сете. Это непросто. Но он потрясающий игрок. Я очень уважаю его, это была отличная битва».

Новак Джокович. Фото Reuters

«Я облажался. Вот что случилось»

Медведев после поражения от Рублева рассчитывал более удачно провести два следующих матча. В упущенной развязке игры с Циципасом 26-летний россиянин боролся в том числе с собой и выплескивал негативные эмоции в сторону ложи с женой Дарьей и тренером Жилем Сервара, а затем нашел закономерность в затянувшейся серии поражений от соперников из топ-10.

«В данном случае верю цифрам. Это значит, что я был недостаточно хорош, должен прибавлять. Психологически мне все равно — играю с соперником из топ-10 или нет. Но с точки зрения тенниса сложнее играть против соперника из топ-10. И это значит, что должен показывать лучший теннис против этих парней. Попробую это сделать в следующий раз, потому у меня нет другого выхода», — сказал Медведев после матча с Циципасом.

Даниил выиграл Итоговый турнир в Лондоне в 2020 году, в 2021-м в Турине дошел до финала. Три поражения в группе были у россиянина в 2019-м, но тогда после ряда важных титулов и финала US Open он закончил прорывной год в другом настроении. В последней игре в 2022-м пятая ракетка мира постарался найти мотивацию без турнирной интриги.

«Да, перед матчем было нелегко, но увидел, что Новак идет на все сто, а потому подумал что-то вроде: хорошо, давай поиграем, давай повеселимся», — сказал Медведев после матча с Джоковичем.

Даниил при этом не ставит себя на уровень серба при ответе на вопрос об исключительности соперничества с ним: «Новак — отдельная лига с Рафой и Роджером, это точно. И затем все остальные. Может быть, в какой-то момент кто-то попытается собрать такое же число «шлемов» или чего-то такого, тогда мы поговорим о другом. Я точно не поставлю себя туда. У нас было несколько тяжелых битв. Он ведет по личным встречам, пусть я выиграл несколько важных матчей. Я определенно, совершенно точно не близок к Новаку. Может быть, когда мы играем, да, но в целом нельзя сравнивать меня с ним или кем-то из «Большой тройки».

Даниил Медведев. Фото Reuters

Медведев нашел объяснение для нехарактерной для себя ситуации с двумя подряд поражениями после упущенной подачи на матч. По крайней мере, постарался это сделать.

«Очень легко: я облажался. Вот что случилось. Это катастрофа. Чему я действительно рад, что этот матч уже не влиял на выход из группы, иначе у меня были бы две подряд решающие игры, в которых я упустил подачу на матч. По крайней мере, этот не считается. Но да, это ужасно. Я постараюсь быть лучше в следующий раз. У меня просто нет другого выбора», — сказал теннисист.

Даниил вместе с тем уверен в возвращении на свой уровень после такого завершения всего года: «Я уверен, да. Если бы у меня не было турниров в Астане и Вене, где я играл на очень хорошем уровне, я был бы менее уверен в себе. В общем после Australian Open я не мог добиться большого результата, даже с учетом нескольких выходов в финал и одного титула. Я не играл плохо. Имею в виду, что я в Турине среди топ-8. Но ожидал от себя большего. Но в Вене и Астане я играл здорово. Считаю, сегодня я играл здорово. Давайте будем честны. Я уверен, что смогу добиться чего-то серьезного в будущем. Просто нужно продолжать работать. Погрустить один, два дня, потом насладиться отдыхом, а затем начать готовиться к следующему сезону».