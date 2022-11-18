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18 ноября, 23:45

«Буду лучше. Просто нет другого выхода». Медведев завершил сложный год

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Даниил Медведев в матче против Новака Джоковича на ATP Finals в Турине 18 ноября.
Фото Getty Images
Даниил Медведев.
Фото AFP
Новак Джокович.
Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Первая ракетка России закончил сезон на Итоговом турнире ATP.

Турин и год

Даниил Медведев проиграл все три матча в красной группе ATP Finals в Турине — Андрею Рублеву, Стефаносу Циципасу и Новаку Джоковичу. В каждом 26-летний россиянин участвовал в драме и был вынужден догонять, играл по два тай-брейка и уступал на тай-брейках в третьем, решающем сете. Против Циципаса и Джоковича он вдобавок перед развязкой подавал на матч, но упускал этот шанс.

Медведев довел серию поражений от соперников из топ-10 до восьми игр, она длится с финала Australian Open. В целом Даниил провел наименее успешный сезон за четыре года в элите — в плане побед, достижений и рейтинговых очков.

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Медведев в этом противоречивом 2022-м:

— уступил в драматичном финале Australian Open с Рафаэлем Надалем (вел 2-0 и проиграл, второй год остановился в шаге от титула «мейджора» в Мельбурне и выдал кричащий монолог о ребенке, который перестал мечтать)

— в конце февраля впервые в карьере возглавил рейтинг ATP и в сумме провел в статусе первой ракетки мира рекордные для россиян 14 недель (прервал 18-летнюю серию «Большой четверки», стоит учитывать недопуск Новака Джоковича в Мельбурн и лишение рейтинговых очков Уимблдона)

— вылетел в четвертом круге US Open от Ника Кирьоса и потерял статус №1 в мире (не добрался в Нью-Йорке до топ-4 после финала-2019, полуфинала-2020 и чемпионства-2021)

— дважды прерывал сезон из-за травм (весной с возвращением к Roland Garros и осенью после досрочного окончания мощного полуфинала против Джоковича в Астане)

— после рождения первенца завоевал второй титул за год и 15-й в карьере (в Вене) и сразу проиграл в Париже (в этом сезоне у него нет финалов и чемпионств на «мастерсах»)

— перед ATP Finals потерял возможность обойти Карлоса Алькараса и снова стать №1 в мире (такой шанс оставался у Надаля и Циципаса, но пропускающий турнир испанец быстро стал недосягаемым)

Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев.
Фото AFP

«Проиграть три матча 6:7 в третьем сете — это тяжело»

Матч Джоковича и Медведева не имел значения в турнирном плане. Новак оформил выход в полуфинал после двух побед над Циципасом и Рублевым (4-0 по сетам), а Даниил после встреч с Андреем и Стефаносом лишился возможности попасть в плей-офф. Вместе с тем старые знакомые провели яркую игру.

Джокович сохранил шанс стать непобежденным чемпионом ATP Finals и заработать в таком случае рекордные призовые в истории тенниса — 4 740 300 долларов. Заодно 35-летний серб может повторить рекорд Роджера Федерера и выиграть Итоговый турнир в шестой раз в карьере.

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«Этот матч против одного из величайших соперников на сегодняшний день был очень важен, пусть я уже вышел в плей-офф. Я очень хотел победить. У нас с Даниилом было несколько ярких игр в прошлом, а перед сегодняшней я знал: это его последний матч в сезоне, он не захочет закончить его поражением», — сказал Джокович после матча, который длился 3 часа и 11 минут.

Новак также добавил: «Я здорово начал, потом имел шанс закончить все во втором сете, но он очень хорошо действовал в решающих розыгрышах. Он играл реально быстро, а я не чувствовал себя хорошо физически в третьем сете. Это была настоящая борьба. И я смог вытащить последние силы, чтобы вернуться в матч. Мне удалось прочитать его подачу при 4:5, а затем получилось здорово начать тай-брейк. Это тяжелые три матча для него, в каждом поражения 6:7 в третьем сете. Это непросто. Но он потрясающий игрок. Я очень уважаю его, это была отличная битва».

Новак Джокович. Фото Reuters
Новак Джокович.
Фото Reuters

«Я облажался. Вот что случилось»

Медведев после поражения от Рублева рассчитывал более удачно провести два следующих матча. В упущенной развязке игры с Циципасом 26-летний россиянин боролся в том числе с собой и выплескивал негативные эмоции в сторону ложи с женой Дарьей и тренером Жилем Сервара, а затем нашел закономерность в затянувшейся серии поражений от соперников из топ-10.

«В данном случае верю цифрам. Это значит, что я был недостаточно хорош, должен прибавлять. Психологически мне все равно — играю с соперником из топ-10 или нет. Но с точки зрения тенниса сложнее играть против соперника из топ-10. И это значит, что должен показывать лучший теннис против этих парней. Попробую это сделать в следующий раз, потому у меня нет другого выхода», — сказал Медведев после матча с Циципасом.

Андрей Рублев и&nbsp;Даниил Медведев во&nbsp;время матча в&nbsp;Турине 14&nbsp;ноября. «Подобного никогда не было». Рублев и Медведев после эпичного матча ATP Finals

Даниил выиграл Итоговый турнир в Лондоне в 2020 году, в 2021-м в Турине дошел до финала. Три поражения в группе были у россиянина в 2019-м, но тогда после ряда важных титулов и финала US Open он закончил прорывной год в другом настроении. В последней игре в 2022-м пятая ракетка мира постарался найти мотивацию без турнирной интриги.

«Да, перед матчем было нелегко, но увидел, что Новак идет на все сто, а потому подумал что-то вроде: хорошо, давай поиграем, давай повеселимся», — сказал Медведев после матча с Джоковичем.

Даниил при этом не ставит себя на уровень серба при ответе на вопрос об исключительности соперничества с ним: «Новак — отдельная лига с Рафой и Роджером, это точно. И затем все остальные. Может быть, в какой-то момент кто-то попытается собрать такое же число «шлемов» или чего-то такого, тогда мы поговорим о другом. Я точно не поставлю себя туда. У нас было несколько тяжелых битв. Он ведет по личным встречам, пусть я выиграл несколько важных матчей. Я определенно, совершенно точно не близок к Новаку. Может быть, когда мы играем, да, но в целом нельзя сравнивать меня с ним или кем-то из «Большой тройки».

Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Медведев нашел объяснение для нехарактерной для себя ситуации с двумя подряд поражениями после упущенной подачи на матч. По крайней мере, постарался это сделать.

«Очень легко: я облажался. Вот что случилось. Это катастрофа. Чему я действительно рад, что этот матч уже не влиял на выход из группы, иначе у меня были бы две подряд решающие игры, в которых я упустил подачу на матч. По крайней мере, этот не считается. Но да, это ужасно. Я постараюсь быть лучше в следующий раз. У меня просто нет другого выбора», — сказал теннисист.

Даниил вместе с тем уверен в возвращении на свой уровень после такого завершения всего года: «Я уверен, да. Если бы у меня не было турниров в Астане и Вене, где я играл на очень хорошем уровне, я был бы менее уверен в себе. В общем после Australian Open я не мог добиться большого результата, даже с учетом нескольких выходов в финал и одного титула. Я не играл плохо. Имею в виду, что я в Турине среди топ-8. Но ожидал от себя большего. Но в Вене и Астане я играл здорово. Считаю, сегодня я играл здорово. Давайте будем честны. Я уверен, что смогу добиться чего-то серьезного в будущем. Просто нужно продолжать работать. Погрустить один, два дня, потом насладиться отдыхом, а затем начать готовиться к следующему сезону».

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Новак Джокович
Стефанос Циципас
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