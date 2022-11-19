Рублев выкарабкался из «группы смерти». Безумный камбэк россиянина в решающем матче

Стефанос Циципас повержен.

Итоговый турнир ATP. Красная группа

Андрей Рублев (Россия, 6) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 3:6, 6:3, 6:2

Новак Джокович (Сербия, 7) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)

На Итоговом турнире в Турине завершен групповой этап. Заключительную путевку в полуфинал в битве против Стефаноса Циципаса завоевал россиянин Андрей Рублев. Там его ждет победитель зеленой группы норвежец Каспер Рууд.

Рублев повзрослел по ходу матча с Циципасом

Для Андрея это третий Итоговый турнир. И каждый раз на групповом этапе ему попадался Циципас. Счет встреч на Итоговом был 1:1, а общий 6:4 в пользу грека. Две последние встречи остались за Стефаносом. В 2022-м он побеждал на «мастерсе» в Мадриде и турнире в Астане.

В начале первого сета теннисисты быстро полетели к его финалу. Хорошо работала мощная подача у обоих, делая розыгрыши короткими. Но в четвертом гейме что-то засбоило у Рублева: все было в порядке, счет дошел до 40:0, но Циципас вдруг зацепился, а россиянин еще помогал двойными. В результате грек добрался до брейк-поинтов и реализовал второй из них. Видно, что Андрей сильно нервничал. Правильные по мысли удары как будто срывались в далекие ауты или упирались в сетку.

Рублев и Циципас пожимают друг другу руки. Фото AFP

Естественно, после проигранного гейма с 40:0 Андрею нужно было выплеснуть эмоции. Рублев был бы не Рублев, если бы этого не сделал. Поэтому после очередной ошибки он с силой швырнул ракетку об корт. К счастью, этот срыв был для россиянина единственным в матче. А Циципас продолжил колотить подачу и довел до победы партию, которую прекрасно описала статистика невынужденных ошибок — 12:0 не в пользу россиянину.

Второй сет тоже прошел практически без долгих разменов. Стало понятно, что кто первым упустит свою подачу, тот и проиграет партию. До счета 4:3 по геймам не было ни одного «ровно», а затем Рублев заработал двойной брейк-поинт. В отличие от первого сета россиянин стал попадать туда, куда задумывал свои удары, а Циципас начал больше ошибаться. В этот раз количество невынужденных не в пользу грека 8:6. Реализовав брейк-поинт, Рублев чуть было не отдал свою подачу, но все же удержал гейм и сет — 6:3.

В третьей партии особенно активно включилась в игру команда Циципаса. Но если до этого в основном подсказывал отец Апостолос, то теперь на русском заговорила мать Юлия. «Ты бороться будешь?» — сказала она в третьем гейме. Это означало, что у сына явно появились проблемы в игре, а Рублев этими проблемами пользовался, выдавая шикарную игру на приеме. Он как будто повзрослел во время матча. Андрей оформил ранний брейк, но не сбавлял хватку. При счете 4:2 россиянин взял еще один гейм на приеме соперника, а затем уверенно сам подал на матч.

Несколько дней назад Рублев недоумевал, как он вообще оказался в одной группе с Джоковичем, Медведевым и Циципасом. Видимо, нужно было попасть в один квартет с топами, чтобы понять, насколько ты сам топ. Андрей впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира. Следующая задача обыграть разыгравшегося в Турине Каспера Рууда.

Новак Джокович. Фото AFP

Злой рок на решающих тай-брейках

Что можно ожидать от матча, который не имеет турнирного значения? Уж точно не трехчасовой битвы с трясущимися руками Новака Джоковича, которую в итоге увидели зрители.

Изначально встреча Джоковича и Медведева выглядела товарищеской. Во-первых, у теннисистов дружеские отношения. Во-вторых, никому из них не была нужна победа любой ценой. Серб уже оформил себе выход в полуфинал турнира с первого места в группе, а россиянин потерял все шансы попасть в плей-офф. Конечно, на кону еще стояли 200 рейтинговых очков и 383 300 долларов, которые положены за победу в каждом матче на групповом этапе.

Первый сет изначальные ожидания оправдал. Медведев и Джокович допускали много ошибок, но сильно не переживали из-за них. Чуть собраннее выглядел Новак. Ему в итоге лучше удавалось цепляться за геймы на подаче соперника. Свои же он брал достаточно легко. При счете 3:3 в стартовой партии на экране появилась показательная статистика: 30 мячей разыграли на подаче Даниила, 16 — Новака. В результате серб сделал брейк в самый нужный момент — при счете 4:3, а после спокойно подал на сет.

Даниил Медведев. Фото AFP

Вторая партия была продолжением первой. Джокович брал свои геймы почти под ноль, а Медведев уходил с «ровно». Да, они радовали зрителей красивыми розыгрышами, все-таки это встреча двух теннисистов, которые еще в этом году возглавляли рейтинг ATP. Но особого нерва у матча видно не было. Он неожиданно появился, когда при счете 5:4 в пользу Даниила серб взял медицинскую паузу. После возвращения Джоковича из подтрибунки стадиона пошла совсем другая игра. Медведев чуть не сделал брейк. Новак спасся с трех сетболов и дотерпел до тай-брейка. Правда, россиянин на нем все равно был сильнее.

Весь третий сет Джокович страдал. Это было видно по ударам, по ошибкам и по тому, как он тяжело дышал и двигался между розыгрышами. Крупные планы выхватывали руки серба, и они сильно тряслись. Медведев же был напротив легким и уверенным, периодически включая любимый режим «осьминога». Логично, что это привело к первому реализованному брейк-поинту россиянина. Но так просто Новак свою подачу не отдал: восемь раз счет становился «ровно», а гейм длился 16 минут.

Казалось, что подобное должно забрать последние силы у серба. Медведев уже шел подавать на матч, но... Никогда! Слышите?! Никогда не верьте в страдания Джоковича. Усталость Ноле — это иллюзия. Железный серб забрал подачу Даниила (да, Медведев помог двойной ошибкой), а на тай-брейке выглядел так, как будто это только начало матча — 7:2.

У Даниила это был сверхобидный Итоговый турнир. Во всех трех матчах он проиграл на решающем тай-брейке. К тому же, у него сейчас не самая приятная серия — восемь подряд поражений от игроков из топ-10.

Для Медведева этот сезон закончен. Он отправляется к жене и недавно родившемуся ребенку. Джокович же продолжает борьбу на Итоговом. В полуфинале он сыграет с американцем Тэйлором Фрицем. На отдых у него сутки, но поверьте, что Новак не сломается.