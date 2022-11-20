Сказка Рублева в Турине закончилась. Рууд был свежее и выдержаннее

За титул Итогового норвежец сыграет с Новаком Джоковичем.

Итоговый турнир ATP

Полуфиналы



Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:2, 6:4

Новак Джокович (Сербия, 7) — Тейлор Фритц (США, 8) — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)

Каспер Рууд неожиданно легко переиграл Андрея Рублева в полуфинале ATP Finals. В каждой партии он сделал по два брейка (реализовал 4/4 брейк-пойнтов) и впервые в карьере оформил выход в финал Итогового (в прошлом году норвежец вылетел в полуфинале от Даниила Медведева). Эта победа гарантировала Касперу место в топ-3 по итогам календарного года. В случае победы в Турине, он сместит Рафаэля Надаля со второй строчки.

Роковой гейм

Рууд в этом году показал отличный прогресс. Взял три титула, дошел до двух финалов турниров «Большого шлема», и был в одном матче от звания первой ракетки мира. Обыграть Карлоса Алькараса в решающем матче US Open-2022 не получилось, хотя норвежец был в одном очке, чтобы выиграть третий сет и повести 2:1 по партиям. В итоге он не реализовал сетбол, проиграл тай-брейк, а затем и титул.

То поражение в Нью-Йорке надломило Каспера. После этого он проиграл четыре матча из шести (в том числе Хауме Муньяру и вылетевшему из топ-100 Стэну Вавринке). Казалось, что в Турине у Рууда не будет шансов выйти из зеленой группы, где ему в соперники достались Рафаэль Надаль, Тейлор Фритц и разыгравшийся осенью Феликс Оже-Альяссим. Эксперты и букмекеры были практически уверены в этом, но Рууд смог удивить. Сначала в двух партиях обыграл Оже-Альяссима, а во втором туре оформил путевку в полуфинал в трехсетовом триллере с Фритцем. Матч с Надалем уже ничего не решал (кроме 200 очков рейтинга). Каспер проиграл испанцу в концовках обеих партий, но зато получил почти двое суток отдыха перед полуфиналом. Рублев же вышел на полуфинал на следующий день после изматывающего матча с Циципасом, который длился почти три часа.

В целом Каспер долгое время считался удобным соперником для россиянина. Андрей обыграл его четыре раза подряд, на разных покрытиях, но на прошлогоднем Итоговом Рууд выиграл очную битву за выход из группы. Без шансов проиграл первый сет, но затем вытянул матч на решающем тай-брейке.

Перед полуфиналом Рууд отметил, что Рублев наверняка захочет отомстить ему за прошлый год. При этом соперники сделали много комплиментов другу другу, дав понять, что за пределами корта они добрые приятели. Тем не менее настрой у обоих впервые выйти в финал ATP Finals был запредельный. И с эмоциями лучше справился норвежец. До середины первой партии Андрей контролировал ситуацию. Дважды брал свою подачу под ноль, отлично действовал на приеме, хоть и не заработал ни одного брейк-пойнта. А вот затем, в его игре что-то сломалось. Он уверенно вел 40:15 в пятом гейме, но затем проиграл четыре мяча подряд. Причем, трижды ударами в сетку с задней линии.

Поскорее забыть

Андрей бросил все силы, чтобы сделать обратный брейк, но Рууд не дал ему такого шанса. Затем он второй раз уступил свою, также практически без борьбы проиграв дьюс. Этот момент стал решающим. Рублев вступил в перепалку со своей ложей, а затем весь перерыв говорил сам с собой. Не помогло. Рууд уверенно закончил партию в свою пользу.

Впрочем, Рублев проиграл и первый сет Циципасу. Но затем так агрессивно действовал на приеме и стабильно пробивал с форхенда, что сломил грека. С Каспером этот фокус не прошел. Андрей проиграл третью подачу подряд, а потом и четвертую (3:0). Он спокойно дошел до скамейки, но затем просто закрыл глаза руками. В этот момент его стало по-настоящему жаль. Выйти из группы смерти, показывая игру экстра-класса и так развалиться в полуфинале...

Андрей не опустил руки. Он понял, что ему нечего терять и стал играть в свое удовольствие. Это привело к брейку в восьмом гейме и подаче под ноль в девятом (5:4). Но со второго раза Рууд подал на матч, за несколько минут убив зародившуюся интригу.

Первый крупный титул в карьере Андрей теперь постарается завоевать в следующем году. У него все для этого есть, а это поражение стоит поскорее забыть. Все-таки Рууду действительно повезло с календарем. Рублев, видимо, не успел восстановиться после эпичной битвы с Циципасом.

Каспер выйдет на финал довольно свежим. 35-летний Джокович потратил гораздо больше сил во втором полуфинале с Фритцем. В личном противостоянии Новак впереди со счетом 3:0.