Циципас после поражения от Рублева заявил, что он был лучше

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP.

«Это позор. Чувствую, что я был лучше. Сегодня мог больше работать с мячом и быть намного более креативным. Мне даже не нужно этого говорить. Я думаю, это совершенно очевидно. Но да, Рублев победил с теми немногими приемами, которые у него есть. Он смог действительно воспользоваться ими и победить сегодня», — цитирует TM Циципаса.

Россиянин со второго места вышел в полуфинал турнира, где сыграет с норвежцем Каспером Руудом.