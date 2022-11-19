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Сегодня, 07:48

Циципас после поражения от Рублева заявил, что он был лучше

Евгений Козинов
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP.

«Это позор. Чувствую, что я был лучше. Сегодня мог больше работать с мячом и быть намного более креативным. Мне даже не нужно этого говорить. Я думаю, это совершенно очевидно. Но да, Рублев победил с теми немногими приемами, которые у него есть. Он смог действительно воспользоваться ими и победить сегодня», — цитирует TM Циципаса.

Россиянин со второго места вышел в полуфинал турнира, где сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

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Теннис
Андрей Рублев
Стефанос Циципас
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