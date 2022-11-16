Веснина о шансах Медведева и Рублева выйти из группы на Итоговом турнире: «Это будет лотереей»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» оценила шансы Даниила Медведева и Андрея Рублева на выход из группы на Итоговом турнире ATP.

«Надо дождаться результатов матча Медведева с Циципасом. Эта игра будет решающей. Если у Медведева и Рублева будет по одной победе и Циципас потом обыграет Рублева, то всех троих будет по одной победе. Поэтому будут считаться очки и геймы, кто сколько выиграл. Это уже будет лотереей, но они все достойны пройти, очень сильная группа. Прогнозировать что-либо очень сложно», — сказала Веснина «СЭ».

В среду, 16 ноября, Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу (4:6, 1:6) во втором туре групповой стадии Итогового турнира ATP. Благодаря этой победе Джокович обеспечил себе место в полуфинале.

Сегодня состоится еще один матч второго тура Красной группы, в котором Даниил Медведев встретится со Стефаносом Циципасом. В первом туре Медведев проиграл Рублеву (7:6 (9:7), 3:6, 6:7 (7:9)), а Циципас уступил Джоковичу (4:6, 6:7 (4:7)).