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Сегодня, 18:45

Вице-президент Федерации тенниса России: «Джокович сыграл практически безупречно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Андрея Рублева от Новака Джоковича на Итоговом турнире АТР.

«Новак сыграл практически безупречно. Когда такой игрок, как Новак, играет безупречно, чтобы бороться с ним на равных, нужно играть самому также. Андрею это не удалось. При счете 5:4 ровно в первом сете, шла абсолютно равная игра, дальше один неудачно сыгранный мяч решил исход первого сета.

Во втором сете Андрей в самом начале обидно ошибся с лета. После этого для Новака довести дело до конца не составляло труда. Такой человек, играя с ним, нельзя давать ему ни одного шанса. Любые неудачно сыгранные мячи соперника он использует полностью.

Что касается Андрея, в каждом элементе были ошибки, даже подача своя ему не удалась. Он ее держал до конца первого сета, а дальше уже не удалось», — сказал Селиваненко Vprognoze.ru.

Джокович победил Рублева со счетом 6:4, 6:1 в матче второго тура группового этапа Итогового турнира ATP и обеспечил себе выход в полуфинал турнира.

В заключительном туре серб сыграет против россиянина Даниила Медведева, который позднее в среду встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10435334-vice-prezident-ftr-rasskazal-pochemu-rublevu-ne-udalos-obygrat-dzhokovicha.html
Андрей Рублев
Новак Джокович
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