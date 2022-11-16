Циципас — Медведев: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча

В среду, 16 ноября, российский теннисист Даниил Медведев проведет матч против грека Стефаноса Циципаса в рамках групповой стадии турнира ATP. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

В пяти последних встречах Циципас одержал три победы над россиянином, причем дважды он побеждал соперника всухую. В последний раз Медведев обыгрывал грека в январе на Australian Open.

Ранее в первой игре турнира Медведев уступил соотечественнику Андрею Рублеву (1:2), а Циципас проиграл Новаку Джоковичу (0:2).

Следить за матчем Циципас — Медведев вы можете с помощью видеотрансляции в прямом эфире в платной подписке Eurosport по этой ссылке.