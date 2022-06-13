В ФТР поздравили Медведева с возвращением на первую строчку рейтинга ATP

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возвращение Даниила Медведева в лидеры рейтинга ATP.

«Естественно, Даниила необходимо поздравить с возвращением на первую строчку. Но что касается мирового рейтинга, то здесь существуют 3 главные вехи: стать первым в рейтинге первый раз, стать первым по итогам года, и потом уже обходить других по количеству недель на первой строчке. Именно эти достижения отмечаются в теннисном мире», — сказал Селиваненко «СЭ».

Медведев возглавил рейтинг ATP 13 июня. Он опередил серба Новака Джоковича, который переместился на третью строчку. На второе место поднялся немец Александр Зверев.