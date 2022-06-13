Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 11:17

В ФТР поздравили Медведева с возвращением на первую строчку рейтинга ATP

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возвращение Даниила Медведева в лидеры рейтинга ATP.

«Естественно, Даниила необходимо поздравить с возвращением на первую строчку. Но что касается мирового рейтинга, то здесь существуют 3 главные вехи: стать первым в рейтинге первый раз, стать первым по итогам года, и потом уже обходить других по количеству недель на первой строчке. Именно эти достижения отмечаются в теннисном мире», — сказал Селиваненко «СЭ».

Медведев возглавил рейтинг ATP 13 июня. Он опередил серба Новака Джоковича, который переместился на третью строчку. На второе место поднялся немец Александр Зверев.

Даниил Медведев
1
Читайте также
Топ-5 упражнений для похудения в домашних условиях
Дерется за Перу, попала под обстрел в Лиме и преподает танцы. Киргизская чемпионка UFC Валентина Шевченко седьмой раз защищает титул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский считает, что Медведев останется первой ракеткой мира до августа

Журова — о первом месте Медведева в рейтинге ATP: «Сейчас все будут кричать, чтобы его дисквалифицировали»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости