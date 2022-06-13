Ольховский считает, что Медведев останется первой ракеткой мира до августа

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на возвращение Даниила Медведева на первую строчку рейтинга ATP.

«Тут два варианта. Либо самому все выигрывать, либо чтобы соперники не набирали очки. Дело в том, о каких сроках мы говорим. Следующие две недели идут травяные турниры. Очков немного, никто не догонит. Основной конкурент Джокович не играет. "Уимблдон" без очков.

Июль: тоже немного очков. Непонятно, будет ли играть Зверев, восстановится ли. Джокович маленькие турниры играть не будет. То есть следующие реально крупные турниры начинаются в августе. Поэтому до августа Даниил точно будет оставаться первой ракеткой мира», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

Медведев возглавил рейтинг ATP 13 июня. Он опередил серба Новака Джоковича, который переместился на третью строчку. На второе место поднялся немец Александр Зверев.