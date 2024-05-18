Дмитриева считает, что Рублев не сильно настраивался на турнир в Риме

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева оценила текущую форму российского теннисиста Андрея Рублева.

«Рублев же немного устал, у него был победный «Мастерс» в Мадриде, в котором он участвовал с серьёзными проблемами со здоровьем. Все-таки перед «Ролан Гаррос» нагружать себя большим количеством матчей достаточно обременительно. Поэтому не думаю, что Андрей сильно настраивался на турнир в Риме», — цитирует Дмитриеву Legalbet.

Рублев проиграл французу Александру Мюллеру в третьем круге «мастерса» в Риме — 6:3, 3:6, 2:6.