Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на возвращение российского теннисиста Даниила Медведева на первое место в обновленном рейтинге ATP.

«Даниил — молодец. На него сейчас смотрят и с вопросами обращаются к другим международным федерациям о том, почему теннисная федерация может допускать наших. Например, на Уимблдоне международная федерация отменила очки из-за отстранения российских и белорусских спортсменов. Федерация заняла принципиальную спортивную позицию, не политическую. Слава богу, что есть хотя бы одна федерация в мире, которая в первую очередь реально про спорт. И это как раз теннисная. Думаю, что сейчас будут все кричать и говорить: «Давайте его дисквалифицируем! Как он может быть первой ракеткой мира?» И пусть кричат дальше. Кричать никто никому не запрещает», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

26-летний россиянин опередил серба Новака Джоковича, который переместился на третью строчку. На второе место поднялся немец Александр Зверев.

Медведев уже возглавлял рейтинг с 28 февраля по 21 марта 2022 года. С 31 марта по 18 мая россиянин не выступал в турнирах из-за операции по удалению грыжи.