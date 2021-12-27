Теннисист Медведев прилетел в Австралию, где сыграет ATP Cup и Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что прибыл в Австралию для участия в предстоящих турнирах.

В Австралии Медведев планирует выступить на ATP Cup (стартует 1 января) и выступить на Australian Open, который начнется 17 января. В прошлом году на Australian Open-2021 россиянин играл в финале.

Ранее стало известно, что Андрей Рублев заразился коронавирусом, из-за чего ему пришлось отложить вылет в Австралию.