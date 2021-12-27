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Андрей Рублев сдал положительный тест на коронавирус

02:15
Андрей Рублев. Фото AFP
Андрей Рублев. Фото AFP
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Российский теннисист Андрей Рублев сдал положительный тест на коронавирус, о чем он сообщил в своем аккаунте в Twitter. 5-я ракетка мира должен был вылететь в Австралию на Кубок ATP 27 декабря.

«Всем привет. Хочу поделиться с вами новостями. На данный момент я нахожусь в Барселоне, и, к сожалению, мой тест на COVID-19 оказался положительным. Я нахожусь в изоляции и следую всем предписаниям врачей. Как вы знаете, я полностью вакцинирован, я готовился к турнирам ATP Cup и Australian Open. Сейчас я должен восстановиться, поэтому поеду в Мельбурн только в случае, когда это будет безопасно для остальных. Очень расстроен и обеспокоен происходящим. Пожалуйста, заботьтесь о себе и о людях, окружающих вас. Вернусь на корт при первой возможности», — написал Рублев.

ATP Cup пройдет в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года. Действующим победителем турнира является сборная России.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/AndreyRublev97/status/1475235551850733569

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное