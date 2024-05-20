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Сегодня, 15:30

Котов победил аргентинца Качина в первом круге турнира в Лионе

Владислав Корегин
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Павел Котов.
Фото AFP

Российский теннисист Павел Котов обыграл представителя Аргентины Педро Качина в матче первого круга турнира в Лионе — 6:1, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 10 мину. На счету россиянина 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Его соперник не оформил ни одного эйса, допустил 2 двойные и не заработал ни одного брейка в прошедшей встрече.

В следующем круге Котов сыграет против Франсиско Черундоло из Аргентины.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Павел Котов (Россия) — Педро Качин (Аргентина, LL) — 6:1, 6:4

Теннис
Павел Котов
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