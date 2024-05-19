Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

19 мая, 22:54

Зверев расписался на футболке Рублеву после победы на «мастерсе» в Риме

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Андрей Рублев опубликовал в соцсетях видео с немцем Александром Зверевым.

Россиянин попросил пятую ракетку мира оставить автограф на футболке после победы немецкого спортсмена в турнире в Риме.

В финале «мастерса» Зверев одержал победу над представителем Чили Николасом Харри со счетом 6:4, 7:5.

27-летний Зверев завоевал 24-й титул в карьере (22-й — в турнирах одиночного разряда). После победы в Риме он сместит россиянина Даниила Медведева с четвертой строчки мирового рейтинга.

Теннис
Андрей Рублев
0
Читайте также
Усик лишится одного из поясов после победы над Фьюри в Эр-Рияде
Морено сообщил о новом трехлетнем контракте с «Сочи»
Генштаб Ирана приказал задействовать все силы для поисков вертолета президента
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Вертолет президента Раиси совершил жесткую посадку в Иране. Главное
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Прохоркин покидает «Авангард»
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Гальченюк — из СКА в «Амур», интервью Никиты Зайцева
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев потеряет четвертую строчку рейтинга ATP

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости