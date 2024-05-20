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Сегодня, 17:52

Карацев не сумел выйти во второй круг турнира в Женеве

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Аслан Карацев уступил итальянцу Флавио Коболли в первом круге турнира в Женеве (Швейцария) — 5:7, 1:6.

Игра продолжалась 1 час 27 минут.

Карацев не сделал ни одного эйса, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Коболли 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге итальянец сыграет с Беном Шелтоном (США, 4).

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Флавио Коболли (Италия) — Аслан Карацев (Россия) — 7:5, 6:1

Теннис
Аслан Карацев
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