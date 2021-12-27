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Маррей — о вакцинации: «Сегодня мне ввели третий микрочип»

10:16
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Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей сообщил о вакцинации от коронавируса. Спортсмен сделал третью прививку.

«Сегодня мне ввели третий микрочип. Наука — супер. Спасибо ученым, врачам и медицинскому персоналу за невероятную работу», — написал теннисист.

Ранее сообщалось, что ряд теннисистов заразились коронавирусом после турнира в Абу-Даби. Ковид обнаружили у Андрея Рублева, Рафаэля Надаля и его тренера Карлоса Мойи, Дениса Шаповалова, Белинды Бенчич и Онс Жабер.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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