Сервара — об основной цели Медведева: «Все дело в победах на турнирах «Большого шлема»

Жиль Сервара, тренер третьей ракетки мира Даниила Медведева, рассказал, как отцовство изменило российского теннисиста.

«Я увидел в Данииле, как в человеке, эмоциональную, игривую сторону, которую до сих пор не замечал. Но это становится очевидно, когда он находится рядом с дочерью. В остальном, на мой взгляд, он вкладывает такое же усердие и внимание в свою работу», — приводит Tennis Majors слова тренера.

Также он рассказал о цели спортсмена на текущий сезон.

«Когда ты один из сильнейших теннисистов, все дело в победах на крупнейших турнирах, например, турнирах «Большого шлема». Это четкая цель», — добавил Сервара.

В прошлом году Медведев одержал пять побед в турнирах ATP: побеждал на харде в Роттердаме, Дохе, Дубае и Майами, а также выиграл на грунте в Риме. Всего на счету 27-летнего россиянина 20 титулов АТР в одиночном разряде.