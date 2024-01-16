Надаль считает, что в Саудовской Аравии есть все возможности для развития тенниса

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свое решение стать послом тенниса в Саудовской Аравии.

«Куда бы вы ни посмотрели в Саудовской Аравии, вы можете увидеть рост и прогресс, и я рад быть частью этого. Я продолжаю играть в теннис, потому что люблю эту игру, но помимо игры я хочу помочь этому виду спорта распространиться по всему миру, и в Саудовской Аравии есть реальный потенциал [для развития тенниса]. Нынешние дети смотрят в будущее и испытывают настоящую страсть ко всем видам спорта. Если я смогу помочь им подобрать ракетку или просто привести себя в форму и насладиться преимуществами здорового образа жизни, то я буду рад, что сделал это», — сказал спортсмен.

Ранее пресс-служба Федерации тенниса Саудовской Аравии сообщила, что

на данный момент разрабатывается план по созданию новой академии Надаля.

37-летний испанец является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «мастерс».