Рафаэль Надаль стал послом тенниса в Саудовской Аравии

Испанец Рафаэль Надаль стал послом тенниса в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Федерации тенниса страны.

В заявлении организации говорится, что разрабатывается план по созданию новой академии Надаля.

7 января теннисист сообщил, что из-за повреждения пропустит Australian Open. В этом сезоне Надаль принял участие в турнире в Брисбене, где дошел до стадии четвертьфинала.

37-летний испанец является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «мастерс».