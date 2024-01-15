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Сегодня, 21:21

Рафаэль Надаль стал послом тенниса в Саудовской Аравии

Руслан Минаев
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Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

Испанец Рафаэль Надаль стал послом тенниса в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Федерации тенниса страны.

В заявлении организации говорится, что разрабатывается план по созданию новой академии Надаля.

7 января теннисист сообщил, что из-за повреждения пропустит Australian Open. В этом сезоне Надаль принял участие в турнире в Брисбене, где дошел до стадии четвертьфинала.

37-летний испанец является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «мастерс».

Теннис
Рафаэль Надаль
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