Зверев вышел в третий круг «мастерса» в Риме
Немец Александр Зверев победил австралийца Александра Вукича во втором круге турнира серии ATP 1000 в Риме — 6:0, 6:4.
Матч длился 1 час 21 минуту. Зверев реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов и сделал 8 эйсов.
В третьем круге 5-я ракетка мира встретится с итальянцем Лучано Дардери.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 3) — Александр Вукич (Австралия) — 6:0, 6:4
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