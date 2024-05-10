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Сегодня, 17:44

Зверев вышел в третий круг «мастерса» в Риме

Руслан Минаев
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Немец Александр Зверев победил австралийца Александра Вукича во втором круге турнира серии ATP 1000 в Риме — 6:0, 6:4.

Матч длился 1 час 21 минуту. Зверев реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов и сделал 8 эйсов.

В третьем круге 5-я ракетка мира встретится с итальянцем Лучано Дардери.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Александр Вукич (Австралия) — 6:0, 6:4

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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