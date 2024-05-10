Шамиль Тарпищев назвал главную проблему Андрея Рублева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что шестая ракетка мира Андрей Рублев подвергает себя чрезмерным нагрузкам, из-за чего не может добиться стабильности в результатах.

«Рублев не чувствует, когда надо остановиться, взять паузу. Играет все подряд. Отсюда и тот спад, который был на протяжение четырех турниров: перегрузки, психологическая перетренированность. Просто утопил себя нагрузками. И вот уже рвется в бой. Не знаю, как он выступит в Риме, там корты медленные. Но во Франции быстрые, так что на Roland Garros он должен хорошо сыграть», — передает слова Тарпищева ТАСС.

Ранее Рублев стал победителем «мастерса» в Мадриде, одолев в финале канадца Феликса Оже-Альяссима. В турнире ATP 1000 в Риме россиянин вступит в борьбу со второго круга. Его соперником станет американец Маркос Гирон.