Надаль победил Кресси и выиграл турнир ATP в Мельбурне
13:24
Рафаэль Надаль выиграл турнир ATP в Мельбурне (Австралия).
В финале испанец в двух сетах победил американца Максима Кресси — 7:6, 6:3.
Надаль выиграл 89-й титул в карьере.
Мельбурн (Австралия)
Турнир ATP Melbourne Summer Set
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Максим Кресси (США, Q) — 7:6, 6:3
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