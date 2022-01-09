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Надаль победил Кресси и выиграл турнир ATP в Мельбурне

13:24
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Рафаэль Надаль выиграл турнир ATP в Мельбурне (Австралия).

В финале испанец в двух сетах победил американца Максима Кресси — 7:6, 6:3.

Надаль выиграл 89-й титул в карьере.

Мельбурн (Австралия)

Турнир ATP Melbourne Summer Set

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Максим Кресси (США, Q) — 7:6, 6:3

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Иван Торопцев все материалы автора
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