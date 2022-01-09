Тарпищев считает, что Хачанову не хватило стабильности для победы в финале турнира АТР

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Карена Хачанова в финале турнира ATP в Аделаиде против француза Гаэля Монфиса (4:6, 4:6).

«Монфис все-таки игрок, а Карен пока играет у нас не очень стабильно. У Карена есть мощный арсенал атакующих действий, а цепкости иногда не хватает. Это был подготовительный турнир. Сейчас все готовятся к Австралия. Не важен сейчас результат. Главное, что идет подготовка», — сказал Тарпищев «СЭ».

В финале россиянин уступил французу Гаэлю Монфису в двух сетах — 4:6, 4:6. Встреча длилась 1 час и 19 минут, Хачанов сделал 4 эйса и добустил 1 двойную ошибку, Монфис подал навылет 6 раз и не допустил двойных ошибок.

Напомним, с 17 по 30 января в Австралии пройдет турнир «Большого шлема» Australian Open.