Медведев заявил, что хочет защитить титул в турнире в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от турнира в Риме.

В прошлом году 28-летний россиянин стал победителем турнира в Риме, обыграв в финале датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).

«Я совсем не чувствую давления. Я просто счастлив, что победил здесь в прошлом году. И я хочу добиться успеха в этом году. Возможно, это неправильный подход. Может быть, мне стоит его изменить, я не знаю. На данный момент я не хочу ничего менять. Мне нравится быть расслабленным. Давайте посмотрим», — сказал Медведев на пресс-конференции.

11 мая Медведев сыграет с британцем Джеком Дрейпером во втором круге турнира в Риме.