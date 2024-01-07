Надаль из-за травмы не сыграет на Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что из-за повреждения пропустит Australian Open.

«Во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, заставила меня поволноваться. Как только я попал в Мельбурн, появилась возможность сделать МРТ – у меня микроразрыв мышцы, но не в той части, где я получал травму, это хорошая новость.

Прямо сейчас я не готов конкурировать на максимальном уровне в пятисетовых матчах. Поэтому я лечу обратно в Испанию к врачу, чтобы вылечиться и отдохнуть», – написал Надаль в соцсетях.

37-летний испанец получил травму в матче против австралийца Джордана Томпсона (7:5, 6:7 (6:8), 3:6) в четвертьфинале турнира в Брисбене.

До конца декабря Надаль не принимал участия в соревнованиях с момента получения повреждения на Australian Open-2023 – тогда у него была травма левого бедра.