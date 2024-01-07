Димитров победил Руне в финале турнира в Брисбене, выиграв первый титул с 2017 года
Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл датчанина Хольгера Руне в финале турнира в Брисбене (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.
32-летний болгарин выиграл девятый титул в карьере и первый с 2017 года.
Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Григор Димитров (Болгария, 2) — Хольгер Руне (Дания) — 7:6 (7:5), 6:4.
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