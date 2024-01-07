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Сегодня, 12:18

Димитров победил Руне в финале турнира в Брисбене, выиграв первый титул с 2017 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл датчанина Хольгера Руне в финале турнира в Брисбене (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

32-летний болгарин выиграл девятый титул в карьере и первый с 2017 года.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Григор Димитров (Болгария, 2) — Хольгер Руне (Дания) — 7:6 (7:5), 6:4.

Теннис
Григор Димитров
Хольгер Руне
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