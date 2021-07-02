Мужские теннисные турниры в Пекине и Токио отменены из-за коронавируса

Турниры ATP в Пекине и Токио, которые должны были пройти в октябре, отменены, сообщается на официальном сайте ассоциации.

Оба турнира должны были пройти с 4 по 10 октября. На данный момент они значатся в календаре сезона как отменные. В 2020 году соревнования также не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Ранее Reuters сообщил, что женские турниры в Пекине и Токио также отменены.