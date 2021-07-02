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Мужские теннисные турниры в Пекине и Токио отменены из-за коронавируса

08:45
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Турниры ATP в Пекине и Токио, которые должны были пройти в октябре, отменены, сообщается на официальном сайте ассоциации.

Оба турнира должны были пройти с 4 по 10 октября. На данный момент они значатся в календаре сезона как отменные. В 2020 году соревнования также не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Ранее Reuters сообщил, что женские турниры в Пекине и Токио также отменены.

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Сергей Разин все материалы автора

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