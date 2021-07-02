Казахстанский теннисист показал сообщение с оскорблениями от Хубулова

Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко показал сообщения в соцсетях, которые он получил от футболиста «Алании» Владимира Хубулова.

Он получил сообщения с оскорблениями после того, как в ноябре 2020 года проиграл индуса Праджнешу Гуннесварану на турнире в Орландо в двух сетах — 0:6, 3:6.

«Ты дно, индусу слить 6:0. Так даже не сливают, как ты играешь», — написал теннисисту Хубулов, если опустить нецензурную лексику.

Сообщение от Владимира Хубулова. Фото Instagram

Ранее Владимр Хубулов принес извинения теннисистке Дарье Касаткиной за оскорбления в Instagram.

Накануне во втором круге Уимблдона Касаткина проиграла Елене Остапенко из Латвии со счетом 1:6, 6:3, 6:8, после чего 20-летний Хубулов, используя нецензурные выражения, жестко раскритиковал теннисистку в директе Instagram.

«Алания» заявила, что игрок оштрафован на три месячные зарплаты за нанесение репутационного ущерба клубу и неподобающее поведение.