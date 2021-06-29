Медведев вышел во второй круг Уимблдона
21:56
Россиянин Даниил Медведев успешно преодолел барьер первого круга Уимблдона. На старте соревнований он победил Яна-Леннарда Штруффа из Германии в четырех сетах.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3) в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под вторым номером.
Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча между японцем Ясутакой Утиямой (116-й номер мирового рейтинга) и испанцем Карлосом Алькарасом-Гарфией (75).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3)
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