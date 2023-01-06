Медведев обыграл Хачанова в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира в Аделаиде. В двух сетах он выиграл у соотечественника Карена Хачанова — 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 18 минут. 26-летний Медведев подал 5 раз на вылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. 26-летний Хачанов сделал 1 эйс, допустил 2 ошибки на подаче и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов.

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча Новак Джокович — Денис Шаповалов.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Карен Хачанов (Россия, 8) — 6:3, 6:3